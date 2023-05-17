Суд оставил в силе приговор пермяку за смертельное ДТП на остановке

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судья оставил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы Фото:

Суд отклонил апелляционную жалобу пенсионера из Перми, который был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП на площади Карла Маркса, произошедшее осенью 2022 года. Такое решение приняла судья Пермского краевого суда Наталья Погадаева.

«Рассмотрев апелляционную жалобу суд решил оставить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении в силе», — произнесла Погадаева в зале суда. Осужденный пермяк считал, что такое наказание слишком сурово, а сторона обвинения считает приговор излишне мягким.

Оба участника процесса просили пересмотреть дело. В апелляции было отказано всем двум сторонам. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП погибли три женщины и еще одна получила различные травмы. В момент аварии 70-летний пенсионер плохо себя чувствовал и именно это стало причиной ДТП.

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Суд отклонил апелляционную жалобу пенсионера из Перми, который был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП на площади Карла Маркса, произошедшее осенью 2022 года. Такое решение приняла судья Пермского краевого суда Наталья Погадаева. «Рассмотрев апелляционную жалобу суд решил оставить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении в силе», — произнесла Погадаева в зале суда. Осужденный пермяк считал, что такое наказание слишком сурово, а сторона обвинения считает приговор излишне мягким. Оба участника процесса просили пересмотреть дело. В апелляции было отказано всем двум сторонам. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП погибли три женщины и еще одна получила различные травмы. В момент аварии 70-летний пенсионер плохо себя чувствовал и именно это стало причиной ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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