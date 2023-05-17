17 мая 2023

Пермяки отметят 300-летие города в московском парке «Кузьминки»

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Открытие «Часов обратного отсчета», которые показывают сколько времени осталось до 300-летия города. Пермь, сотовый, телефон, салют, мобильник
Пермское землячество устроит праздник в Москве Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

300-летие Перми отметят в московском парке «Кузьминки». Здесь пермское землячество устроит свой фестиваль, посвященный юбилею малой родины. Среди мероприятий праздника выставки, мастер-классы, лекции, концерты — все посвящено пермской земле, рассказали в Пермском землячестве.

«Участников фестиваля ждет интересная программа: открытие фотовыставки о Перми и природе Пермского края; мастер классы пермский оберег, создание ароматов о Перми и весне вместе с парфюмером Ксенией Альтер, кулоны на счастье из Перми, лекция „Строгановы, как бренд Пермского края и Пермского землячества“», — говорится на сайте сообщества. Специально для детей будет организована отдельная программа.

День Пермского землячества в парке «Кузьминки» состоится 21 мая. Ранее о том, что ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, говорила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина.

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300-летие Перми отметят в московском парке «Кузьминки». Здесь пермское землячество устроит свой фестиваль, посвященный юбилею малой родины. Среди мероприятий праздника выставки, мастер-классы, лекции, концерты — все посвящено пермской земле, рассказали в Пермском землячестве. «Участников фестиваля ждет интересная программа: открытие фотовыставки о Перми и природе Пермского края; мастер классы пермский оберег, создание ароматов о Перми и весне вместе с парфюмером Ксенией Альтер, кулоны на счастье из Перми, лекция „Строгановы, как бренд Пермского края и Пермского землячества“», — говорится на сайте сообщества. Специально для детей будет организована отдельная программа. День Пермского землячества в парке «Кузьминки» состоится 21 мая. Ранее о том, что ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, говорила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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