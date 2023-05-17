Пермяки отметят 300-летие города в московском парке «Кузьминки»

18 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пермское землячество устроит праздник в Москве Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми 300-летие Перми отметят в московском парке «Кузьминки». Здесь пермское землячество устроит свой фестиваль, посвященный юбилею малой родины. Среди мероприятий праздника выставки, мастер-классы, лекции, концерты — все посвящено пермской земле, рассказали в Пермском землячестве. «Участников фестиваля ждет интересная программа: открытие фотовыставки о Перми и природе Пермского края; мастер классы пермский оберег, создание ароматов о Перми и весне вместе с парфюмером Ксенией Альтер, кулоны на счастье из Перми, лекция „Строгановы, как бренд Пермского края и Пермского землячества“», — говорится на сайте сообщества. Специально для детей будет организована отдельная программа. День Пермского землячества в парке «Кузьминки» состоится 21 мая. Ранее о том, что ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, говорила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина.

300-летие Перми отметят в московском парке «Кузьминки». Здесь пермское землячество устроит свой фестиваль, посвященный юбилею малой родины. Среди мероприятий праздника выставки, мастер-классы, лекции, концерты — все посвящено пермской земле, рассказали в Пермском землячестве. «Участников фестиваля ждет интересная программа: открытие фотовыставки о Перми и природе Пермского края; мастер классы пермский оберег, создание ароматов о Перми и весне вместе с парфюмером Ксенией Альтер, кулоны на счастье из Перми, лекция „Строгановы, как бренд Пермского края и Пермского землячества“», — говорится на сайте сообщества. Специально для детей будет организована отдельная программа. День Пермского землячества в парке «Кузьминки» состоится 21 мая. Ранее о том, что ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, говорила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина.