17 мая 2023

Депутат челябинского парламента приехала к землякам на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова сопровождала груз от Ясиноватой Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова приехала в ЛНР, чтобы передать помощь землякам, участвующим в СВО. По ее словам, встреча с бойцами состоялась в поселке Новоайдар.

«Место встречи — Новоайдар. Увидеть ребят из Златоуста и Челябинска — это радость со слезами на глазах! С бойцами в два подразделения передали гуманитарный груз», — написала депутат 18 мая на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что ехала с грузом около 4-х часов от Ясиноватой до Новоайдара. Изначально дорога лежала вдоль линии фронта, постепенно уходя в направлении Луганска, в тыл. Однако, по словам Мухометьяровой, из-за переданных Украине английских дальнобойных ракет тылы в любой момент могут стать зоной обстрела.

Ране Мухометьярова заявила, что во время поездки в ЛНР попала под артиллерийский обстрел. Ясиноватую украинские националисты мощно обстреливали 15 мая. Повреждения получили четыре дома, погибла одна женщина.

Новоайдар стал местом встречи для передачи помощи челябинским бойцам
Новоайдар стал местом встречи для передачи помощи челябинским бойцам
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова приехала в ЛНР, чтобы передать помощь землякам, участвующим в СВО. По ее словам, встреча с бойцами состоялась в поселке Новоайдар. «Место встречи — Новоайдар. Увидеть ребят из Златоуста и Челябинска — это радость со слезами на глазах! С бойцами в два подразделения передали гуманитарный груз», — написала депутат 18 мая на своей странице во «ВКонтакте». Она отметила, что ехала с грузом около 4-х часов от Ясиноватой до Новоайдара. Изначально дорога лежала вдоль линии фронта, постепенно уходя в направлении Луганска, в тыл. Однако, по словам Мухометьяровой, из-за переданных Украине английских дальнобойных ракет тылы в любой момент могут стать зоной обстрела. Ране Мухометьярова заявила, что во время поездки в ЛНР попала под артиллерийский обстрел. Ясиноватую украинские националисты мощно обстреливали 15 мая. Повреждения получили четыре дома, погибла одна женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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