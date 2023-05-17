Депутат челябинского парламента приехала к землякам на фронт. Фото

18 мая 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Ольга Мухометьярова сопровождала груз от Ясиноватой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова приехала в ЛНР, чтобы передать помощь землякам, участвующим в СВО. По ее словам, встреча с бойцами состоялась в поселке Новоайдар. «Место встречи — Новоайдар. Увидеть ребят из Златоуста и Челябинска — это радость со слезами на глазах! С бойцами в два подразделения передали гуманитарный груз», — написала депутат 18 мая на своей странице во «ВКонтакте». Она отметила, что ехала с грузом около 4-х часов от Ясиноватой до Новоайдара. Изначально дорога лежала вдоль линии фронта, постепенно уходя в направлении Луганска, в тыл. Однако, по словам Мухометьяровой, из-за переданных Украине английских дальнобойных ракет тылы в любой момент могут стать зоной обстрела. Ране Мухометьярова заявила, что во время поездки в ЛНР попала под артиллерийский обстрел. Ясиноватую украинские националисты мощно обстреливали 15 мая. Повреждения получили четыре дома, погибла одна женщина. Новоайдар стал местом встречи для передачи помощи челябинским бойцам Фото: страница Ольги Мухометьяровой во «ВКонтакте»

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова приехала в ЛНР, чтобы передать помощь землякам, участвующим в СВО. По ее словам, встреча с бойцами состоялась в поселке Новоайдар. «Место встречи — Новоайдар. Увидеть ребят из Златоуста и Челябинска — это радость со слезами на глазах! С бойцами в два подразделения передали гуманитарный груз», — написала депутат 18 мая на своей странице во «ВКонтакте». Она отметила, что ехала с грузом около 4-х часов от Ясиноватой до Новоайдара. Изначально дорога лежала вдоль линии фронта, постепенно уходя в направлении Луганска, в тыл. Однако, по словам Мухометьяровой, из-за переданных Украине английских дальнобойных ракет тылы в любой момент могут стать зоной обстрела. Ране Мухометьярова заявила, что во время поездки в ЛНР попала под артиллерийский обстрел. Ясиноватую украинские националисты мощно обстреливали 15 мая. Повреждения получили четыре дома, погибла одна женщина.