В Перми осудили банду «черных риелторов», которые оставили горожан без квартир

В Перми по делу о мошенничестве с недвижимостью осуждены трое жителей города. Свердловский районный суд города приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Суд с учетом позиции гособвинения назначил двум членам организованной группы наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, третьему 11 лет лишения свободы», — сообщает надзорное ведомство.
Все трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и возместить пострадавшим ущерб на общую сумму 7,5 млн рублей.
URA.RU рассказывало, что банда «черных риелторов» вела свою деятельность в течение нескольких лет. Жертвами мошенников становились граждане, которые вели асоциальный образ жизни. Их склоняли продать свою недвижимость, переехав в жилье меньшей площади, обещая за продажу квартир деньги.
В последствии недвижимость перепродавалась третьим лицам, а прибыль от ее реализации злоумышленники присваивали себе. Таким образом, своего жилья лишились семь человек, общий ущерб от преступлений превысил 13 млн рублей.
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