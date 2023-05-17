В Перми осудили банду «черных риелторов», которые оставили горожан без квартир

18 мая 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Фигурантам уголовного дела назначили сроки от 8 до 11 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми по делу о мошенничестве с недвижимостью осуждены трое жителей города. Свердловский районный суд города приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции гособвинения назначил двум членам организованной группы наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, третьему 11 лет лишения свободы», — сообщает надзорное ведомство. Все трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и возместить пострадавшим ущерб на общую сумму 7,5 млн рублей. URA.RU рассказывало, что банда «черных риелторов» вела свою деятельность в течение нескольких лет. Жертвами мошенников становились граждане, которые вели асоциальный образ жизни. Их склоняли продать свою недвижимость, переехав в жилье меньшей площади, обещая за продажу квартир деньги. В последствии недвижимость перепродавалась третьим лицам, а прибыль от ее реализации злоумышленники присваивали себе. Таким образом, своего жилья лишились семь человек, общий ущерб от преступлений превысил 13 млн рублей.

В Перми по делу о мошенничестве с недвижимостью осуждены трое жителей города. Свердловский районный суд города приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции гособвинения назначил двум членам организованной группы наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, третьему 11 лет лишения свободы», — сообщает надзорное ведомство. Все трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и возместить пострадавшим ущерб на общую сумму 7,5 млн рублей. URA.RU рассказывало, что банда «черных риелторов» вела свою деятельность в течение нескольких лет. Жертвами мошенников становились граждане, которые вели асоциальный образ жизни. Их склоняли продать свою недвижимость, переехав в жилье меньшей площади, обещая за продажу квартир деньги. В последствии недвижимость перепродавалась третьим лицам, а прибыль от ее реализации злоумышленники присваивали себе. Таким образом, своего жилья лишились семь человек, общий ущерб от преступлений превысил 13 млн рублей.