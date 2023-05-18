Стала известна новая дата вынесения приговора Ройзману*

В Екатеринбурге приговор по делу Ройзмана* вынесут 19 мая
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгению Ройзману просят назначить штраф в 260 тысяч рублей Фото:

Приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) вынесут 19 мая. Об этом сообщает корреспондент URА.RU из зала суда.

«Приговор будет оглашен 19 мая», — сообщает корреспондент. Заседание пройдет в 14:30.

Последнее заседание по делу Ройзмана прошло 18 мая в Октябрьском суде Екатеринбурга. Экс-главу города обвиняют в публичной дискредитации армии России по статье 280.3 УК РФ. О том, как проходило финальное слушание, можно прочитать в онлайн-трансляции. Во время него адвокат Ройзмана рассказал, что рекомендательные письма написали Алла Пугачева, вдова Бориса Ельцина — Наина, драматург Николай Коляда и многие другие.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

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Приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) вынесут 19 мая. Об этом сообщает корреспондент URА.RU из зала суда. «Приговор будет оглашен 19 мая», — сообщает корреспондент. Заседание пройдет в 14:30. Последнее заседание по делу Ройзмана прошло 18 мая в Октябрьском суде Екатеринбурга. Экс-главу города обвиняют в публичной дискредитации армии России по статье 280.3 УК РФ. О том, как проходило финальное слушание, можно прочитать в онлайн-трансляции. Во время него адвокат Ройзмана рассказал, что рекомендательные письма написали Алла Пугачева, вдова Бориса Ельцина — Наина, драматург Николай Коляда и многие другие. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
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