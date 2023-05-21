В Челябинской области безработица поставила новый рекорд

22 мая 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Число безработных в регионе на 17 мая составило 11,9 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области уровень безработицы снизился до 0,67%, что является историческим минимумом. Об этом URA.RU 22 мая сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Безработица в Челябинской области 17 мая обновила исторический минимум до 0,67%. На 1 мая он составлял 0,71%. Число зарегистрированных безработных достигло 11,9 тысяч человек, а количество вакансий — 36,8 тысяч. Коэффицент напряженности с 0,38 снизился до 0,36», — отметили URA.RU в КСП. В КСП уточнили, что на снижение количества безработных влияет рост промышленного производства из-за объемов гособоронзаказа и импортозамещения. На ситуацию также повлияли темпы строительства и сокращение миграционного потока. Другим фактором отметили самозанятость. Этот вид работников увеличился с 88 тысяч человек (апрель 2022 года) до 143 тысяч человек (март 2023 года). С 2020 по декабрь 2022 года уровень безработицы в Челябинской области снизился втрое. По данным КСП на 30 декабря 2022 года число нетрудоустроенных составило 14 тысяч человек. В 2020 году этот показатель доходил до 66 тысяч человек.

В Челябинской области уровень безработицы снизился до 0,67%, что является историческим минимумом. Об этом URA.RU 22 мая сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Безработица в Челябинской области 17 мая обновила исторический минимум до 0,67%. На 1 мая он составлял 0,71%. Число зарегистрированных безработных достигло 11,9 тысяч человек, а количество вакансий — 36,8 тысяч. Коэффицент напряженности с 0,38 снизился до 0,36», — отметили URA.RU в КСП. В КСП уточнили, что на снижение количества безработных влияет рост промышленного производства из-за объемов гособоронзаказа и импортозамещения. На ситуацию также повлияли темпы строительства и сокращение миграционного потока. Другим фактором отметили самозанятость. Этот вид работников увеличился с 88 тысяч человек (апрель 2022 года) до 143 тысяч человек (март 2023 года). С 2020 по декабрь 2022 года уровень безработицы в Челябинской области снизился втрое. По данным КСП на 30 декабря 2022 года число нетрудоустроенных составило 14 тысяч человек. В 2020 году этот показатель доходил до 66 тысяч человек.