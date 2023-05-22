Пермский депутат отказался от госзарплаты

Александр Бойченко будет работать в парламенте на непостоянной основе
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, бойченко александр
Заявление Александра Бойченко будет рассмотрено 24 мая Фото:

Депутат и председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению регионального заксобрания Александр Бойченко принял решение остаться в парламенте, но не постоянной основе. Соответствующее заявление он написал и направил в комитет. В новом статусе Бойченко перестанет получать зарплату от заксобрания.

«Александр Бойченко направил в комитет заксобрания по госполитике и местному самоуправлению заявление о переходе на работу на непостоянной основе. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании 24 мая. Итоговое решение будет принято на заседании заксобрания в четверг, 25 мая», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В новом статусе Бойченко перестанет получать зарплату от заксобрания и вновь сможет заниматься бизнесом.

По информации источника близкого к парламентарию, решение принято в связи с тем, что Бойченко все чаще привлекают в качестве эксперта на различных площадках, в том числе федеральных. Ранее URA.RU сообщало, что пермских депутатов могут лишить мандата за пропуски заседаний.

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Депутат и председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению регионального заксобрания Александр Бойченко принял решение остаться в парламенте, но не постоянной основе. Соответствующее заявление он написал и направил в комитет. В новом статусе Бойченко перестанет получать зарплату от заксобрания. «Александр Бойченко направил в комитет заксобрания по госполитике и местному самоуправлению заявление о переходе на работу на непостоянной основе. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании 24 мая. Итоговое решение будет принято на заседании заксобрания в четверг, 25 мая», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В новом статусе Бойченко перестанет получать зарплату от заксобрания и вновь сможет заниматься бизнесом. По информации источника близкого к парламентарию, решение принято в связи с тем, что Бойченко все чаще привлекают в качестве эксперта на различных площадках, в том числе федеральных. Ранее URA.RU сообщало, что пермских депутатов могут лишить мандата за пропуски заседаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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