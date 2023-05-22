Пермским бизнесменам назвали категории товаров, на которые растет спрос летом

Бизнесменам рекомендуют на летнее время пересмотреть ассортимент товаров и услуг. В июне пермяки чаще всего ищут газонокосилки, детские велосипеды, бассейны и курсы по маркетингу, рассказала Анжелика Бойкова, старший менеджер по работе с клиентами Яндекс на форуме «Дни пермского бизнеса».
«Обратите внимание, что с июня растет спрос на все категории, связанные с домом, садом, ремонтом. И знаете, что для меня было самым удивительным, когда я смотрела эту аналитику по Пермскому краю? Обратите внимание, что на четвертом месте по величине спроса мы видим курсы по менеджменту, маркетингу и рекламе», — отмечает Бойкова.
В июле и августе потребности пермяков меняются. Во второй месяц лета чаще всего покупают кондиционеры, спортивные товары и туристические палатки. А в августе повышается спрос на кредиты для бизнеса, оборудование для утилизации отходов и отдых в западной Азии.
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