27 мая 2023
26 мая 2023

В Прикамье судно «Николай Чувашев» получило повреждение

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В Прикамье судно зацепило шлюз Фото:

В Пермском крае 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Судно получило повреждение, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», — написано в посте ведомства.

По информации ведомства, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту навала судна с баржами на шлюз. На место, как указано в посте, уже выезжал ответственный уполномоченный прокурор. Также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что грузовое судно «Кизляр» попадало на мель на реке Кама в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой проводилась проверка по данному происшествию.

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В Пермском крае 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Судно получило повреждение, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту навала судна с баржами на шлюз. На место, как указано в посте, уже выезжал ответственный уполномоченный прокурор. Также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что грузовое судно «Кизляр» попадало на мель на реке Кама в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой проводилась проверка по данному происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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