В Прикамье судно «Николай Чувашев» получило повреждение

28 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В Прикамье судно зацепило шлюз Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Пермском крае 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Судно получило повреждение, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту навала судна с баржами на шлюз. На место, как указано в посте, уже выезжал ответственный уполномоченный прокурор. Также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что грузовое судно «Кизляр» попадало на мель на реке Кама в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой проводилась проверка по данному происшествию.

В Пермском крае 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Судно получило повреждение, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту навала судна с баржами на шлюз. На место, как указано в посте, уже выезжал ответственный уполномоченный прокурор. Также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что грузовое судно «Кизляр» попадало на мель на реке Кама в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой проводилась проверка по данному происшествию.