В Госдуме потребовали перестроить систему безопасности с помощью россиян

30 мая 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В России необходимо изменить систему безопасности страны: организовать курсы гражданской обороны, а также научить всех граждан оказанию медпомощи и действиям в режиме ЧС. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Нам нужно перестраивать всю систему безопасности. Государство должно организовать курсы гражданской обороны для жителей Москвы и Московской области, в первую очередь. Мы все должны учиться оказанию медицинской помощи и действиям в чрезвычайной ситуации. Это же касается всех граждан в тысяче километров от границ Украины», — заявил собеседник агентства. Депутат также считает необходимым преобразовать спецоперацию на Украине в контртеррористическую. «После сегодняшнего беспрецедентного нападения на Москву спецоперация должна быть преобразована в контртеррористическую со всеми вытекающими последствиями. Главари террористов должны быть уничтожены», — отметил он. С такими предложениями Гусев выступил после массированного налета беспилотников 30 мая с утра на Москву и Подмосковье. В Минобороны РФ сообщили, что всего было запущено восемь БПЛА, ответственна за нападение — Украина. В Кремле считают, что так Киев ответил на «эффективные удары по одному из центров принятия решений», которые произвела Россия в воскресенье. На Украине же заявили, что не имеют к атакам «прямого отношения». Следственный комитет РФ классифицировал атаку как теракт.