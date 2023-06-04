04 июня 2023
03 июня 2023

Губернатор Пермского края едет в территорию, пострадавшую от града

Пермский губернатор Махонин посетит Березовский округ, пострадавший от града
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин проконтролирует строительство социально-значимых объектов в Березовском округе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Березовский округ, где от разгула стихии в минувшие выходные пострадали частные домовладения. В графике главы региона рабочая поездка запланирована на 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Прикамья.

«7 июня: рабочий выезд губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Березовский МО. В ходе рабочего выезда состоится посещение социально-значимых объектов», — сообщает пресс-служба губернатора.

В Березовском, а также ряде других округов Пермского края в воскресенье, 4 июня, наблюдалась гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром и крупным градом. Власти Березовского округа заранее предупредили население о приближении непогоды. На сайте местной администрации сообщение о неблагоприятных метеоусловиях было размещено 2 июня.

В соцсетях жители пострадавших от града населенных пунктов публикуют последствия разгула стихии. Так, в некоторых домовладениях градом разбило кровлю и окна жилых домов, уничтожены посевы. Также пострадал личный автотранспорт пермяков.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Березовский округ, где от разгула стихии в минувшие выходные пострадали частные домовладения. В графике главы региона рабочая поездка запланирована на 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Прикамья. «7 июня: рабочий выезд губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Березовский МО. В ходе рабочего выезда состоится посещение социально-значимых объектов», — сообщает пресс-служба губернатора. В Березовском, а также ряде других округов Пермского края в воскресенье, 4 июня, наблюдалась гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром и крупным градом. Власти Березовского округа заранее предупредили население о приближении непогоды. На сайте местной администрации сообщение о неблагоприятных метеоусловиях было размещено 2 июня. В соцсетях жители пострадавших от града населенных пунктов публикуют последствия разгула стихии. Так, в некоторых домовладениях градом разбило кровлю и окна жилых домов, уничтожены посевы. Также пострадал личный автотранспорт пермяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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