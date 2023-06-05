В Челябинской области выявили торговые точки с потенциально опасным сидром

В Челябинской области выявлены семь индивидуальный предпринимателей, торгующих сидром марки «Мистер Сидр», от которого в различных регионах страны погибло 20 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, все партии были заблокированы на рынке после выявления.
«Выявлены семь предпринимателей: шесть ИП и ООО. На их складах находится около тысячи бутылок с напитком „Мистер Сидр“. Совместно с ГУ МВД по региону вся партия изымается», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.
Череда отравлений суррогатным сидром «Мистер Сидр» началась с Ульяновской области и распространилась на другие субъекты. В различных регионах РФ от отравления уже погибло 20 человек. Продукцию данного производителя заблокировали на рынке. В Челябинской области по указанию губернатора Алексея Текслера организована проверка торговых точек с изъятием опасного товара.
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