В Челябинской области выявили торговые точки с потенциально опасным сидром

06 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Опасная продукция была изъята из оборота Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Челябинской области выявлены семь индивидуальный предпринимателей, торгующих сидром марки «Мистер Сидр», от которого в различных регионах страны погибло 20 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, все партии были заблокированы на рынке после выявления. «Выявлены семь предпринимателей: шесть ИП и ООО. На их складах находится около тысячи бутылок с напитком „Мистер Сидр“. Совместно с ГУ МВД по региону вся партия изымается», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Череда отравлений суррогатным сидром «Мистер Сидр» началась с Ульяновской области и распространилась на другие субъекты. В различных регионах РФ от отравления уже погибло 20 человек. Продукцию данного производителя заблокировали на рынке. В Челябинской области по указанию губернатора Алексея Текслера организована проверка торговых точек с изъятием опасного товара.

В Челябинской области выявлены семь индивидуальный предпринимателей, торгующих сидром марки «Мистер Сидр», от которого в различных регионах страны погибло 20 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, все партии были заблокированы на рынке после выявления. «Выявлены семь предпринимателей: шесть ИП и ООО. На их складах находится около тысячи бутылок с напитком „Мистер Сидр“. Совместно с ГУ МВД по региону вся партия изымается», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Череда отравлений суррогатным сидром «Мистер Сидр» началась с Ульяновской области и распространилась на другие субъекты. В различных регионах РФ от отравления уже погибло 20 человек. Продукцию данного производителя заблокировали на рынке. В Челябинской области по указанию губернатора Алексея Текслера организована проверка торговых точек с изъятием опасного товара.