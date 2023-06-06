В Свердловской области не нашлось желающих построить кладбище за 20 млн

В Тавдинском городском округе хотят построить новое кладбище
Желающих построить новое кладбище за 19,5 млн рублей рядом с поселком Малая Пустынь Тавдинского городского округа Свердловской области не нашлось. На конкурс по выбору подрядчика не подали ни одной заявки, следует из карточки лота на сайте госзакупок.
«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки […] Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в документах.
Предполагалось, что кладбище построят до 7 ноября. Максимальная сумма, которую готовы потратить из бюджета Тавдинского городского округа, — 19,5 млн рублей.
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