Тело екатеринбурженки, умершей в самолете по пути в Сочи, осталось в Казахстане

Тело женщины, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи самолете, оставили в городе Актобе (Казахстан). Об этом URA.RU сообщил источник.
«Лайнер с другими пассажирами улетел в Сочи. Изначально планировали, что тело тоже будет отправлено этим бортом, чтобы оттуда его уже вернули домой. Но потом приняли другое решение. В Актобе будет проведена экспертиза, чтобы установить причину смерти», — сказал собеседник агентства.
42-летней женщине стало плохо в воздухе, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки.
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