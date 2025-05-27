Происшествия Тело екатеринбурженки, умершей в самолете по пути в Сочи, осталось в Казахстане 27 мая 2025 в 16:04 Размер текста - 17 + Женщину пытались спасти, но она скончалась Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Тело женщины, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи самолете, оставили в городе Актобе (Казахстан). Об этом URA.RU сообщил источник. «Лайнер с другими пассажирами улетел в Сочи. Изначально планировали, что тело тоже будет отправлено этим бортом, чтобы оттуда его уже вернули домой. Но потом приняли другое решение. В Актобе будет проведена экспертиза, чтобы установить причину смерти», — сказал собеседник агентства. 42-летней женщине стало плохо в воздухе, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тело женщины, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи самолете, оставили в городе Актобе (Казахстан). Об этом URA.RU сообщил источник. «Лайнер с другими пассажирами улетел в Сочи. Изначально планировали, что тело тоже будет отправлено этим бортом, чтобы оттуда его уже вернули домой. Но потом приняли другое решение. В Актобе будет проведена экспертиза, чтобы установить причину смерти», — сказал собеседник агентства. 42-летней женщине стало плохо в воздухе, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям