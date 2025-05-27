Тело екатеринбурженки, умершей в самолете по пути в Сочи, осталось в Казахстане

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Клипарт. Пермь, реанимация, спецтранспорт, скорая помощь
Женщину пытались спасти, но она скончалась Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Тело женщины, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи самолете, оставили в городе Актобе (Казахстан). Об этом URA.RU сообщил источник.

«Лайнер с другими пассажирами улетел в Сочи. Изначально планировали, что тело тоже будет отправлено этим бортом, чтобы оттуда его уже вернули домой. Но потом приняли другое решение. В Актобе будет проведена экспертиза, чтобы установить причину смерти», — сказал собеседник агентства.

42-летней женщине стало плохо в воздухе, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки.

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Тело женщины, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи самолете, оставили в городе Актобе (Казахстан). Об этом URA.RU сообщил источник. «Лайнер с другими пассажирами улетел в Сочи. Изначально планировали, что тело тоже будет отправлено этим бортом, чтобы оттуда его уже вернули домой. Но потом приняли другое решение. В Актобе будет проведена экспертиза, чтобы установить причину смерти», — сказал собеседник агентства. 42-летней женщине стало плохо в воздухе, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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