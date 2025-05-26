В Екатеринбурге и нескольких свердловских городах отключат телевидение и радио

Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 27 по 29 мая. На вышках будут проводить профилактические работы. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Телеканал «Суббота» не будет работать в Екатеринбурге 27-29 мая с 09:00 до 17:00 по местному времени. Еще сегодня отключат «Радио России» и «Воскресение» в Сосьве в то же время.
На следующий день в Зайково перестанут работать каналы, относящиеся к РТРС-2 с 10:00 до 18:00. В Реже 29-го числа отрубят каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ».
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!