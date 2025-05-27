Свердловчанин раздробил себе череп. Фото

46-летний свердловчанин два месяца провел на ИВЛ из-за раскрошившегося черепа

27 мая 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Врачи спасли жизнь 46-летнему уральцу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге врачи спасли 46-летнего жителя Североуральска, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения. Мужчину в критическом состоянии доставили в городскую больницу №36 специализированным вертолетом санавиации. Перелом костей черепа, ушиб и контузионные очаги головного мозга, а также субдуральные гематомы и кровоизлияния угрожали его жизни. «В столице региона пострадавшему провели декомпрессивную трепанацию черепа, остановили кровотечение и удалили субдуральную гематому, а также поврежденные участки головного мозга. Лечение осложнялось развитием менингита, пневмонии и хроническими сопутствующими заболеваниями. В течение двух месяцев пациент находился в коме на ИВЛ. Медики применили интенсивную терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций организма и предотвращение осложнений, в том числе двигательных и речевых нарушений», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Пациент находился под постоянным наблюдением специалистов нейрохирургического реанимационно-консультативного центра ТЦМК Свердловской области. Эвакуация проводилась в два этапа: сначала из Североуральска в Краснотурьинск, затем в Екатеринбург. Медики Северного филиала Центра медицины катастроф обеспечивали необходимую поддержку во время перевозки, несмотря на стабильно тяжелое состояние мужчины. По словам заведующего нейрохирургическим отделением городской больницы №36 Дмитрия Севостьянова, благодаря современным методикам и слаженным действиям специалистов удалось стабилизировать состояние пациента и перевести его на этап реабилитации. «Все это время проводилась интенсивная терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций организма, противовоспалительная терапия. Это была настоящая борьба за жизнь пациента, которая закончилась улучшением состояния и переводом на реабилитационный этап лечения», — отметил он. Фото: пресс-служба свердловского минздрава Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге врачи спасли 46-летнего жителя Североуральска, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения. Мужчину в критическом состоянии доставили в городскую больницу №36 специализированным вертолетом санавиации. Перелом костей черепа, ушиб и контузионные очаги головного мозга, а также субдуральные гематомы и кровоизлияния угрожали его жизни. «В столице региона пострадавшему провели декомпрессивную трепанацию черепа, остановили кровотечение и удалили субдуральную гематому, а также поврежденные участки головного мозга. Лечение осложнялось развитием менингита, пневмонии и хроническими сопутствующими заболеваниями. В течение двух месяцев пациент находился в коме на ИВЛ. Медики применили интенсивную терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций организма и предотвращение осложнений, в том числе двигательных и речевых нарушений», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Пациент находился под постоянным наблюдением специалистов нейрохирургического реанимационно-консультативного центра ТЦМК Свердловской области. Эвакуация проводилась в два этапа: сначала из Североуральска в Краснотурьинск, затем в Екатеринбург. Медики Северного филиала Центра медицины катастроф обеспечивали необходимую поддержку во время перевозки, несмотря на стабильно тяжелое состояние мужчины. По словам заведующего нейрохирургическим отделением городской больницы №36 Дмитрия Севостьянова, благодаря современным методикам и слаженным действиям специалистов удалось стабилизировать состояние пациента и перевести его на этап реабилитации. «Все это время проводилась интенсивная терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций организма, противовоспалительная терапия. Это была настоящая борьба за жизнь пациента, которая закончилась улучшением состояния и переводом на реабилитационный этап лечения», — отметил он.