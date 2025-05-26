Прокурора допросили по делу свердловского бизнесмена, воюющего с силовиками

В суде над Дмитрием Гришковым допросили прокурора из Каменска-Уральского

27 мая 2025 в 08:58 Размер текста - 17 +

Уголовное дело рассматривается в суде Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По уголовному делу бизнесмена из Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрия Гришкова, обвиненного в махинациях с бюджетом детского центра, допросили старшего помощника городского прокурора Ивана Юдина, который составил рапорт об обнаружении признаков преступления и передал его в полицию. Об этом URA.RU рассказал юрист Гришкова — Дмитрий Шевырев. «На этой неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло очередное заседание. Был допрошен Иван Юдин. Его показания оказались странными. В частности, на вопрос судьи, читал ли он материалы уголовного дела, офицер ответил, что нет. Тогда судья заявил, что ему придется огласить их», — сказал Шевырев. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Юдина. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Также редакция направила просьбу о комментарии в пресс-службу свердловской прокуратуры. Ответ будет опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Гришков попал в 2022 году. Сначала ему вменили ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а через год добавили еще одну статью — ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц). Позднее дела объединили в одно производство, Гришкова обвинили в фиктивной работе его ЧОУ ДО «Центр развития детей» и махинациях с зарплатами и налогами. Вторым фигурантом дела стала воспитатель Ирина Широких. По версии следствия, она якобы воровала деньги с корпоративной карты, снимала их и передавала Гришкову. В феврале 2025-го защите удалось доказать в суде, что фактов перечисления средств с корпоративной карты на счет Широких не было. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Впоследствии она отсудила у каменской полиции 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По уголовному делу бизнесмена из Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрия Гришкова, обвиненного в махинациях с бюджетом детского центра, допросили старшего помощника городского прокурора Ивана Юдина, который составил рапорт об обнаружении признаков преступления и передал его в полицию. Об этом URA.RU рассказал юрист Гришкова — Дмитрий Шевырев. «На этой неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло очередное заседание. Был допрошен Иван Юдин. Его показания оказались странными. В частности, на вопрос судьи, читал ли он материалы уголовного дела, офицер ответил, что нет. Тогда судья заявил, что ему придется огласить их», — сказал Шевырев. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Юдина. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Также редакция направила просьбу о комментарии в пресс-службу свердловской прокуратуры. Ответ будет опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Гришков попал в 2022 году. Сначала ему вменили ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а через год добавили еще одну статью — ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц). Позднее дела объединили в одно производство, Гришкова обвинили в фиктивной работе его ЧОУ ДО «Центр развития детей» и махинациях с зарплатами и налогами. Вторым фигурантом дела стала воспитатель Ирина Широких. По версии следствия, она якобы воровала деньги с корпоративной карты, снимала их и передавала Гришкову. В феврале 2025-го защите удалось доказать в суде, что фактов перечисления средств с корпоративной карты на счет Широких не было. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Впоследствии она отсудила у каменской полиции 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.