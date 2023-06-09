В Екатеринбурге институту выделили миллиарды на разработку уникальной технологии ядерного топлива

Институт УрО РАН получил 2,5 млрд рублей на создание технологии переработки ядерного топлива

09 июня 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

В УрО РАН разработают технологию переработки ядерного топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) получил 2,5 миллиарда рублей на разработку технологии и оборудования по переработке ядерного топлива пирохимическими способами. Об этом заявил научный руководитель института Юрий Зайков. «Мы подписали контракт на 2,5 млрд рублей на продолжение работ в рамках проектного направления „Прорыв“. Это — разработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива пирохимическим способами, мы являемся базовым предприятием», — передает слова Юрия Зайкова ТАСС. Контракт заключен до 2026 года. Разрабатываемая технология позволит замыкать ядерный топливный цикл в результате создания двухкомпонентной атомной энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург 9 июня прилетел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области. Также Фальков оценил качественную подготовку Уральского федерального университета к обновленному курсу истории.

Екатеринбургский институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) получил 2,5 миллиарда рублей на разработку технологии и оборудования по переработке ядерного топлива пирохимическими способами. Об этом заявил научный руководитель института Юрий Зайков. «Мы подписали контракт на 2,5 млрд рублей на продолжение работ в рамках проектного направления „Прорыв“. Это — разработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива пирохимическим способами, мы являемся базовым предприятием», — передает слова Юрия Зайкова ТАСС. Контракт заключен до 2026 года. Разрабатываемая технология позволит замыкать ядерный топливный цикл в результате создания двухкомпонентной атомной энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург 9 июня прилетел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области. Также Фальков оценил качественную подготовку Уральского федерального университета к обновленному курсу истории.