В Екатеринбурге институту выделили миллиарды на разработку уникальной технологии ядерного топлива

Екатеринбургский институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) получил 2,5 миллиарда рублей на разработку технологии и оборудования по переработке ядерного топлива пирохимическими способами. Об этом заявил научный руководитель института Юрий Зайков.
«Мы подписали контракт на 2,5 млрд рублей на продолжение работ в рамках проектного направления „Прорыв“. Это — разработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива пирохимическим способами, мы являемся базовым предприятием», — передает слова Юрия Зайкова ТАСС.
Контракт заключен до 2026 года. Разрабатываемая технология позволит замыкать ядерный топливный цикл в результате создания двухкомпонентной атомной энергетики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург 9 июня прилетел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области. Также Фальков оценил качественную подготовку Уральского федерального университета к обновленному курсу истории.
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