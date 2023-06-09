09 июня 2023

В Екатеринбурге институту выделили миллиарды на разработку уникальной технологии ядерного топлива

Институт УрО РАН получил 2,5 млрд рублей на создание технологии переработки ядерного топлива
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., атомная станция, радиация, склад, маяк, атомная энергетика, росатом, ядерная энергия, атомная промышленность, ядерное топливо
В УрО РАН разработают технологию переработки ядерного топлива Фото:

Екатеринбургский институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) получил 2,5 миллиарда рублей на разработку технологии и оборудования по переработке ядерного топлива пирохимическими способами. Об этом заявил научный руководитель института Юрий Зайков.

«Мы подписали контракт на 2,5 млрд рублей на продолжение работ в рамках проектного направления „Прорыв“. Это — разработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива пирохимическим способами, мы являемся базовым предприятием», — передает слова Юрия Зайкова ТАСС.

Контракт заключен до 2026 года. Разрабатываемая технология позволит замыкать ядерный топливный цикл в результате создания двухкомпонентной атомной энергетики.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург 9 июня прилетел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области. Также Фальков оценил качественную подготовку Уральского федерального университета к обновленному курсу истории.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) получил 2,5 миллиарда рублей на разработку технологии и оборудования по переработке ядерного топлива пирохимическими способами. Об этом заявил научный руководитель института Юрий Зайков. «Мы подписали контракт на 2,5 млрд рублей на продолжение работ в рамках проектного направления „Прорыв“. Это — разработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива пирохимическим способами, мы являемся базовым предприятием», — передает слова Юрия Зайкова ТАСС. Контракт заключен до 2026 года. Разрабатываемая технология позволит замыкать ядерный топливный цикл в результате создания двухкомпонентной атомной энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург 9 июня прилетел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области. Также Фальков оценил качественную подготовку Уральского федерального университета к обновленному курсу истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...