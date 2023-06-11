11 июня 2023

В Госдуме назвали условие, при котором Украина решится на переговоры с РФ

Депутат Новиков: Украина пойдет на переговоры с Россией при полном поражении
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, госдума, дума, герб, здание, государственная
В Госдуме назвали поражение Украины главным условием переговоров с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина решится на проведение переговоров с Россией при приближении к поражению на поле боя. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«О переговорах всерьез Украина заговорит только тогда, когда в них не будет никакого смысла, я имею в виду полное военное поражение. Когда сложится такая ситуация, чтобы не потерять все, эти ребята во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским будут готовы предлагать переговоры, затягивать ситуацию в надежде на то, что вмешательство Запада может создать новую политическую конфигурацию», — заявил Новиков.

По мнению Новикова, пока у Украины еще есть иллюзии, они на серьезные переговоры не пойдут либо будут использовать видимость диалога для консолидации сил. Он подчеркнул, что таким образом они могут, как и в прошлом году, выиграть время для получения поддержки от стран НАТО.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров с Украиной. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в данный момент предпосылок для начала переговоров между Москвой и Киевом нет.

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Украина решится на проведение переговоров с Россией при приближении к поражению на поле боя. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. «О переговорах всерьез Украина заговорит только тогда, когда в них не будет никакого смысла, я имею в виду полное военное поражение. Когда сложится такая ситуация, чтобы не потерять все, эти ребята во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским будут готовы предлагать переговоры, затягивать ситуацию в надежде на то, что вмешательство Запада может создать новую политическую конфигурацию», — заявил Новиков. По мнению Новикова, пока у Украины еще есть иллюзии, они на серьезные переговоры не пойдут либо будут использовать видимость диалога для консолидации сил. Он подчеркнул, что таким образом они могут, как и в прошлом году, выиграть время для получения поддержки от стран НАТО. Ранее в Кремле оценили возможность переговоров с Украиной. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в данный момент предпосылок для начала переговоров между Москвой и Киевом нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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