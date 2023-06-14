В Свердловской области машина с инкассаторами врезалась в ВАЗ, у которого отпало колесо. Фото

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Автобусы. Курган, инкассаторы, инкассаторский автомобиль
Инкассаторская машина попала в ДТП в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 14 июня инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2115, у которого отпало левое переднее колесо. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня, в Каменске-Уральском на улице Лермонтова у ВАЗ-2115 отсоединилось переднее левое колесо, водитель остановил машину, но двигавшийся позади ГАЗ-19521 „Клен“ (инкассаторская машина — прим. URA.RU) врезался в отечественное авто. В аварии никто не пострадал», — сказано в сообщении.

За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что его автомобиль имел видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий колес. Мужчина не имел права ездить на такой машине. За рулем инкассаторского авто находился 32-летний мужчина.

Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 14 июня инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2115, у которого отпало левое переднее колесо. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня, в Каменске-Уральском на улице Лермонтова у ВАЗ-2115 отсоединилось переднее левое колесо, водитель остановил машину, но двигавшийся позади ГАЗ-19521 „Клен“ (инкассаторская машина — прим. URA.RU) врезался в отечественное авто. В аварии никто не пострадал», — сказано в сообщении. За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что его автомобиль имел видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий колес. Мужчина не имел права ездить на такой машине. За рулем инкассаторского авто находился 32-летний мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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