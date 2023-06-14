В Свердловской области машина с инкассаторами врезалась в ВАЗ, у которого отпало колесо. Фото

14 июня 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Инкассаторская машина попала в ДТП в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 14 июня инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2115, у которого отпало левое переднее колесо. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня, в Каменске-Уральском на улице Лермонтова у ВАЗ-2115 отсоединилось переднее левое колесо, водитель остановил машину, но двигавшийся позади ГАЗ-19521 „Клен“ (инкассаторская машина — прим. URA.RU) врезался в отечественное авто. В аварии никто не пострадал», — сказано в сообщении. За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что его автомобиль имел видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий колес. Мужчина не имел права ездить на такой машине. За рулем инкассаторского авто находился 32-летний мужчина. Авария обошлась без пострадавших Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 14 июня инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2115, у которого отпало левое переднее колесо. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня, в Каменске-Уральском на улице Лермонтова у ВАЗ-2115 отсоединилось переднее левое колесо, водитель остановил машину, но двигавшийся позади ГАЗ-19521 „Клен“ (инкассаторская машина — прим. URA.RU) врезался в отечественное авто. В аварии никто не пострадал», — сказано в сообщении. За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что его автомобиль имел видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий колес. Мужчина не имел права ездить на такой машине. За рулем инкассаторского авто находился 32-летний мужчина.