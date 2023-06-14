В Екатеринбург привезли огромного тунца со знаменитого токийского рынка TOYOSU. Фото

15 июня 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Дни тунца будут длится до тех пор, пока не продадут всю рыбу Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В честь первого Дня рождения гастробар OVO izakaya в Екатеринбурге решил удивить своих гостей уникальным 80-ти килограммовым голубым тунцом блю фин, который сравнивают по уникальности и стоимости с мраморной говядиной и трюфелем. Его из Японии с токийского аукциона привез ресторатор Кирилл Шлаен. На презентации праздничного меню побывал корреспондент URA.RU. «По поводу Дня рождения мы решили провести Дни тунца и привезли для этого тунца блю фин, которого раньше в Екатеринбург, на моей памяти, не привозили. Практически весь тунец блю фин продается на аукционе знаменитого токийского рынка TOYOSU, а оттуда рыба отправляется по всем топовым ресторанам мира», — рассказал Шлаен. Блю фин рестораторы ценят за то, что он не имеет типичного рыбного запаха и практически не содержит углеводов. К слову, особую рыбу достать на аукционе не так уж просто. К торгам допускаются только аккредитованные закупщики, у которых есть специальность — участник тунцовых торгов. День тунца начинается в OVO izakaya с 16 июня. На выбор гостям предложат блюда из целого голубого тунца, трио сашими: оками (спинка), чу-торо (брюшко), о-торо (мраморная часть брюшка), нигири с оками или с торо, севиче, хэндроллы, тартар, поке, татаки, а дополнит все это настоящий васаби и имбирь. В специальном меню также предусмотрен напиток от бармена OVO Владимира Григорьянца — «Сакурамбо-хайбол» из сезонной вишни с виски, кордиалом из черешни и содовой, доступный и в безалкогольной версии. Цены в специальном меню варьируются от 650 до 1200 рублей. При этом Шлаен признается, что тунца будут продавать без наценки «Вообще у него стоимость 30 тысяч за килограмм, при транспортировке цена увеличивается в 10 раз. А мы решили всех таким образов угостить, посмотреть, как это зайдет людям в Екатеринбурге, и, если все будет классно, то мы продолжим поставки», — пояснил ресторатор. Также День тунца пройдет в винном баре Sekta Organic Wine Bar. Шеф-повар Николай Клименский представит четыре блюда в сопровождении органических и натуральных вин. Гастробар OVO izakaya ресторатора Кирилла Шлаена открылся 1 июня 2022 года. В заведении нет ни единого угла, а талисманом OVO является золотое яйцо, которое подвешено на входе. В гастробаре делают ставку на японской кухне. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь первого Дня рождения гастробар OVO izakaya в Екатеринбурге решил удивить своих гостей уникальным 80-ти килограммовым голубым тунцом блю фин, который сравнивают по уникальности и стоимости с мраморной говядиной и трюфелем. Его из Японии с токийского аукциона привез ресторатор Кирилл Шлаен. На презентации праздничного меню побывал корреспондент URA.RU. «По поводу Дня рождения мы решили провести Дни тунца и привезли для этого тунца блю фин, которого раньше в Екатеринбург, на моей памяти, не привозили. Практически весь тунец блю фин продается на аукционе знаменитого токийского рынка TOYOSU, а оттуда рыба отправляется по всем топовым ресторанам мира», — рассказал Шлаен. Блю фин рестораторы ценят за то, что он не имеет типичного рыбного запаха и практически не содержит углеводов. К слову, особую рыбу достать на аукционе не так уж просто. К торгам допускаются только аккредитованные закупщики, у которых есть специальность — участник тунцовых торгов. День тунца начинается в OVO izakaya с 16 июня. На выбор гостям предложат блюда из целого голубого тунца, трио сашими: оками (спинка), чу-торо (брюшко), о-торо (мраморная часть брюшка), нигири с оками или с торо, севиче, хэндроллы, тартар, поке, татаки, а дополнит все это настоящий васаби и имбирь. В специальном меню также предусмотрен напиток от бармена OVO Владимира Григорьянца — «Сакурамбо-хайбол» из сезонной вишни с виски, кордиалом из черешни и содовой, доступный и в безалкогольной версии. Цены в специальном меню варьируются от 650 до 1200 рублей. При этом Шлаен признается, что тунца будут продавать без наценки «Вообще у него стоимость 30 тысяч за килограмм, при транспортировке цена увеличивается в 10 раз. А мы решили всех таким образов угостить, посмотреть, как это зайдет людям в Екатеринбурге, и, если все будет классно, то мы продолжим поставки», — пояснил ресторатор. Также День тунца пройдет в винном баре Sekta Organic Wine Bar. Шеф-повар Николай Клименский представит четыре блюда в сопровождении органических и натуральных вин. Гастробар OVO izakaya ресторатора Кирилла Шлаена открылся 1 июня 2022 года. В заведении нет ни единого угла, а талисманом OVO является золотое яйцо, которое подвешено на входе. В гастробаре делают ставку на японской кухне.