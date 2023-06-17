17 июня 2023

Военная разведка Эстонии: ВСУ откажутся от наступления в пользу поиска слабых мест

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ВСУ продолжат поиск слабых мест в российской обороне, заявил Гробсерг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не станут продолжать контрнаступление на следующей неделе, а будут искать слабые места в российской обороне. Об этом заявил начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерг.

«Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — передает слова офицера издание ERR. Он также отметил, что украинские войска потеряли порядка 10 процентов от западной техники, поэтому не торопятся возобновлять ожесточенные бои.

О весеннем контрнаступлении в начале 2023 года предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Однако наступление откладывалось до начала июня. Уже в первые дни ожесточенных боев ВСУ потеряли часть поставленной Западом техники. После неудач ВСУ президент России Владимир Путин сообщил о незавидной участи истребителей F-16, если их поставят на Украину, передает телеканал 360.

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ВСУ не станут продолжать контрнаступление на следующей неделе, а будут искать слабые места в российской обороне. Об этом заявил начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерг. «Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — передает слова офицера издание ERR. Он также отметил, что украинские войска потеряли порядка 10 процентов от западной техники, поэтому не торопятся возобновлять ожесточенные бои. О весеннем контрнаступлении в начале 2023 года предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Однако наступление откладывалось до начала июня. Уже в первые дни ожесточенных боев ВСУ потеряли часть поставленной Западом техники. После неудач ВСУ президент России Владимир Путин сообщил о незавидной участи истребителей F-16, если их поставят на Украину, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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