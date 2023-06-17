Военная разведка Эстонии: ВСУ откажутся от наступления в пользу поиска слабых мест

18 июня 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжат поиск слабых мест в российской обороне, заявил Гробсерг Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не станут продолжать контрнаступление на следующей неделе, а будут искать слабые места в российской обороне. Об этом заявил начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерг. «Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — передает слова офицера издание ERR. Он также отметил, что украинские войска потеряли порядка 10 процентов от западной техники, поэтому не торопятся возобновлять ожесточенные бои. О весеннем контрнаступлении в начале 2023 года предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Однако наступление откладывалось до начала июня. Уже в первые дни ожесточенных боев ВСУ потеряли часть поставленной Западом техники. После неудач ВСУ президент России Владимир Путин сообщил о незавидной участи истребителей F-16, если их поставят на Украину, передает телеканал 360.

ВСУ не станут продолжать контрнаступление на следующей неделе, а будут искать слабые места в российской обороне. Об этом заявил начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерг. «Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — передает слова офицера издание ERR. Он также отметил, что украинские войска потеряли порядка 10 процентов от западной техники, поэтому не торопятся возобновлять ожесточенные бои. О весеннем контрнаступлении в начале 2023 года предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Однако наступление откладывалось до начала июня. Уже в первые дни ожесточенных боев ВСУ потеряли часть поставленной Западом техники. После неудач ВСУ президент России Владимир Путин сообщил о незавидной участи истребителей F-16, если их поставят на Украину, передает телеканал 360.