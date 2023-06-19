Свердловская школьница сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов

20 июня 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Ученица школы №29 в Ревде сдала ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл Фото: Московец Илья © URA.RU Школьница из Ревды Софья Сластникова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов. Об этом заявила мэр Ревды Татьяна Клепикова. «Ревде есть чем гордиться. Выпускница 29 школы Софья Сластникова получила 100 баллов за знания по русскому языку на ЕГЭ», — рассказала Татьяна Клепикова на своей странице в соцсети «Вконтакте». По словам мэра Ревды, в свободное время школьница пишет картины, создает декор для дома, и ходит в музеи, а в будущем мечтает о творческой работе. Кроме этого Клепикова отметила вклад учителя русского языка и литературы Елены Люхановой. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы № 15 города Краснотурьинск Илья Бессонов получил 100 баллов за экзамен по химии. Школьник выбрал данный предмет в рамках сдачи ЕГЭ.

Школьница из Ревды Софья Сластникова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов. Об этом заявила мэр Ревды Татьяна Клепикова. «Ревде есть чем гордиться. Выпускница 29 школы Софья Сластникова получила 100 баллов за знания по русскому языку на ЕГЭ», — рассказала Татьяна Клепикова на своей странице в соцсети «Вконтакте». По словам мэра Ревды, в свободное время школьница пишет картины, создает декор для дома, и ходит в музеи, а в будущем мечтает о творческой работе. Кроме этого Клепикова отметила вклад учителя русского языка и литературы Елены Люхановой. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы № 15 города Краснотурьинск Илья Бессонов получил 100 баллов за экзамен по химии. Школьник выбрал данный предмет в рамках сдачи ЕГЭ.