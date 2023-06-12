Свердловский школьник сдал химию на 100 баллов

13 июня 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

С 26 мая в России стартовал ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученик школы № 15 города Краснотурьинск (Свердловская область) Илья Бессонов получил сто баллов за экзамен по химии. Школьник выбрал данный предмет в рамках сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В детстве мне нравилось смешивать разные жидкости, менять их температуру и наблюдать за реакцией. В восьмом классе этот интерес поддержала Маргарита Усова, первый учитель химии. Она способствовала тому, чтобы я полюбил этот предмет раз и навсегда. Тогда я понял, все, что нас окружает — химия, и мне не терпится с этим разобраться», — приводит слова Бессонова газета «Заря Урала». Ученик рассказал, что был уверен в своем результате и готов связать свое будущее с химией. «Я собираюсь поступать на химика в Уральский Федеральный университет, город Екатеринбург, однако, как сложится дальнейшая судьба, не знаю. Надеюсь, что так же успешно, как результат моего экзамена», — добавил Илья Бессонов. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных предметах для сдачи ЕГЭ в 2023 году в Свердловской области. Первое место по популярности занимает обществознание, на втором и третьем месте информатика и биология.

Ученик школы № 15 города Краснотурьинск (Свердловская область) Илья Бессонов получил сто баллов за экзамен по химии. Школьник выбрал данный предмет в рамках сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В детстве мне нравилось смешивать разные жидкости, менять их температуру и наблюдать за реакцией. В восьмом классе этот интерес поддержала Маргарита Усова, первый учитель химии. Она способствовала тому, чтобы я полюбил этот предмет раз и навсегда. Тогда я понял, все, что нас окружает — химия, и мне не терпится с этим разобраться», — приводит слова Бессонова газета «Заря Урала». Ученик рассказал, что был уверен в своем результате и готов связать свое будущее с химией. «Я собираюсь поступать на химика в Уральский Федеральный университет, город Екатеринбург, однако, как сложится дальнейшая судьба, не знаю. Надеюсь, что так же успешно, как результат моего экзамена», — добавил Илья Бессонов. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных предметах для сдачи ЕГЭ в 2023 году в Свердловской области. Первое место по популярности занимает обществознание, на втором и третьем месте информатика и биология.