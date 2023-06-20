20 июня 2023

Сайты пермских госорганов подверглись хакерской атаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакерские атаки были успешно отражены Фото:

Сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений подверглись массовой атаке хакеров. По заявлению властей, информационные ресурсы региона выдержали DDOS-атаки, сообщается на сайте краевого правительства.

«В настоящее время подключен специальный сервис антиDDOS, который успешно обеспечивает целостность системы, однако в пики атак возможна заторможенность в работе систем», — говорится на сайте. Ситуация находится под контролем.

В мининформразвития края уточнили, что на сервера в Пермском крае периодически совершаются хакерские атаки, однако угрозы устраняются практически полностью. Сервера центра обработки данных имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. Также в ведомстве напомнили, что с марта 2022 года в регионе работает оперштаб по борьбе с киберугрозами.

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Сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений подверглись массовой атаке хакеров. По заявлению властей, информационные ресурсы региона выдержали DDOS-атаки, сообщается на сайте краевого правительства. «В настоящее время подключен специальный сервис антиDDOS, который успешно обеспечивает целостность системы, однако в пики атак возможна заторможенность в работе систем», — говорится на сайте. Ситуация находится под контролем. В мининформразвития края уточнили, что на сервера в Пермском крае периодически совершаются хакерские атаки, однако угрозы устраняются практически полностью. Сервера центра обработки данных имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. Также в ведомстве напомнили, что с марта 2022 года в регионе работает оперштаб по борьбе с киберугрозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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