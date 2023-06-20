Сайты пермских госорганов подверглись хакерской атаке

21 июня 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Хакерские атаки были успешно отражены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений подверглись массовой атаке хакеров. По заявлению властей, информационные ресурсы региона выдержали DDOS-атаки, сообщается на сайте краевого правительства. «В настоящее время подключен специальный сервис антиDDOS, который успешно обеспечивает целостность системы, однако в пики атак возможна заторможенность в работе систем», — говорится на сайте. Ситуация находится под контролем. В мининформразвития края уточнили, что на сервера в Пермском крае периодически совершаются хакерские атаки, однако угрозы устраняются практически полностью. Сервера центра обработки данных имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. Также в ведомстве напомнили, что с марта 2022 года в регионе работает оперштаб по борьбе с киберугрозами.

Сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений подверглись массовой атаке хакеров. По заявлению властей, информационные ресурсы региона выдержали DDOS-атаки, сообщается на сайте краевого правительства. «В настоящее время подключен специальный сервис антиDDOS, который успешно обеспечивает целостность системы, однако в пики атак возможна заторможенность в работе систем», — говорится на сайте. Ситуация находится под контролем. В мининформразвития края уточнили, что на сервера в Пермском крае периодически совершаются хакерские атаки, однако угрозы устраняются практически полностью. Сервера центра обработки данных имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации. Также в ведомстве напомнили, что с марта 2022 года в регионе работает оперштаб по борьбе с киберугрозами.