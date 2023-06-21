В Магнитогорске прокуратура обязала закрыть вытрезвитель в частном доме

В Магнитогорске Челябинской области по иску прокурора суд обязал собственников закрыть вытрезвитель, который располагается в частном доме. Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона.
«В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд по иску прокурора обязал организацию социальной помощи „Новая жизнь“ прекратить оказывать свои услуги в жилом частном доме. Организация вела свою деятельность по реабилитации от алкогольной, наркотической и иной зависимости», — уточнили в пресс-службе.
Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства в части пожарной безопасности и использования помещения не по назначению. Вытрезвитель рассчитан на пребывание 22 человек, на момент проверки там пребывало 11 человек. Надзорный орган отправил исковое заявление в суд об обязании организации прекратить нецелевое использование помещения. Иск удовлетворен судом в полном объеме.
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