В Магнитогорске прокуратура обязала закрыть вытрезвитель в частном доме

22 июня 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

По количеству спальных мест вытрезвитель рассчитан на 22 человека, выяснила прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области по иску прокурора суд обязал собственников закрыть вытрезвитель, который располагается в частном доме. Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд по иску прокурора обязал организацию социальной помощи „Новая жизнь“ прекратить оказывать свои услуги в жилом частном доме. Организация вела свою деятельность по реабилитации от алкогольной, наркотической и иной зависимости», — уточнили в пресс-службе. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства в части пожарной безопасности и использования помещения не по назначению. Вытрезвитель рассчитан на пребывание 22 человек, на момент проверки там пребывало 11 человек. Надзорный орган отправил исковое заявление в суд об обязании организации прекратить нецелевое использование помещения. Иск удовлетворен судом в полном объеме.

В Магнитогорске Челябинской области по иску прокурора суд обязал собственников закрыть вытрезвитель, который располагается в частном доме. Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд по иску прокурора обязал организацию социальной помощи „Новая жизнь“ прекратить оказывать свои услуги в жилом частном доме. Организация вела свою деятельность по реабилитации от алкогольной, наркотической и иной зависимости», — уточнили в пресс-службе. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства в части пожарной безопасности и использования помещения не по назначению. Вытрезвитель рассчитан на пребывание 22 человек, на момент проверки там пребывало 11 человек. Надзорный орган отправил исковое заявление в суд об обязании организации прекратить нецелевое использование помещения. Иск удовлетворен судом в полном объеме.