21 июня 2023

В Магнитогорске прокуратура обязала закрыть вытрезвитель в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
По количеству спальных мест вытрезвитель рассчитан на 22 человека, выяснила прокуратура Фото:

В Магнитогорске Челябинской области по иску прокурора суд обязал собственников закрыть вытрезвитель, который располагается в частном доме. Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд по иску прокурора обязал организацию социальной помощи „Новая жизнь“ прекратить оказывать свои услуги в жилом частном доме. Организация вела свою деятельность по реабилитации от алкогольной, наркотической и иной зависимости», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства в части пожарной безопасности и использования помещения не по назначению. Вытрезвитель рассчитан на пребывание 22 человек, на момент проверки там пребывало 11 человек. Надзорный орган отправил исковое заявление в суд об обязании организации прекратить нецелевое использование помещения. Иск удовлетворен судом в полном объеме.

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В Магнитогорске Челябинской области по иску прокурора суд обязал собственников закрыть вытрезвитель, который располагается в частном доме. Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд по иску прокурора обязал организацию социальной помощи „Новая жизнь“ прекратить оказывать свои услуги в жилом частном доме. Организация вела свою деятельность по реабилитации от алкогольной, наркотической и иной зависимости», — уточнили в пресс-службе. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства в части пожарной безопасности и использования помещения не по назначению. Вытрезвитель рассчитан на пребывание 22 человек, на момент проверки там пребывало 11 человек. Надзорный орган отправил исковое заявление в суд об обязании организации прекратить нецелевое использование помещения. Иск удовлетворен судом в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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