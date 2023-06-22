В Нижневартовске (ХМАО) шел дождь со снегом. Об этом сообщили агентству жители города.
«С утра было холодно, днем обещали девять градусов, но по ощущениям было гораздо холоднее. Во время дождя начала сыпаться мелкая снежная крупа», — сообщил горожанин.
В выходные синоптики обещают небольшое потепление. В субботу местами по округу температура прогреется до 14 градусов, на западе региона — до 19. В воскресенье гидрометцентр ХМАО обещает 11-16 °С, в некоторых районах до 21 градуса. Будет по-прежнему ветрено и дождливо.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. Температура воздуха ночью опускалась до одного градуса.
Видео: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», в соцсети «ВКонтакте»
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