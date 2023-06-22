22 июня 2023
21 июня 2023

В ХМАО в июне пошел дождь со снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в мае. Сургут, листва, снегопад, весна
Во время дождя в Нижневартовске пролетали снежинки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) шел дождь со снегом. Об этом сообщили агентству жители города.

«С утра было холодно, днем обещали девять градусов, но по ощущениям было гораздо холоднее. Во время дождя начала сыпаться мелкая снежная крупа», — сообщил горожанин.

В выходные синоптики обещают небольшое потепление. В субботу местами по округу температура прогреется до 14 градусов, на западе региона — до 19. В воскресенье гидрометцентр ХМАО обещает 11-16 °С, в некоторых районах до 21 градуса. Будет по-прежнему ветрено и дождливо.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. Температура воздуха ночью опускалась до одного градуса.

Видео: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», в соцсети «ВКонтакте»

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В Нижневартовске (ХМАО) шел дождь со снегом. Об этом сообщили агентству жители города. «С утра было холодно, днем обещали девять градусов, но по ощущениям было гораздо холоднее. Во время дождя начала сыпаться мелкая снежная крупа», — сообщил горожанин. В выходные синоптики обещают небольшое потепление. В субботу местами по округу температура прогреется до 14 градусов, на западе региона — до 19. В воскресенье гидрометцентр ХМАО обещает 11-16 °С, в некоторых районах до 21 градуса. Будет по-прежнему ветрено и дождливо. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. Температура воздуха ночью опускалась до одного градуса. Видео: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», в соцсети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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