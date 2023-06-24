Челябинские бизнесмены приобрели пикап для бойцов на СВО

25 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Военнослужащие обратились к землякам с просьбой приобрести для них транспорт Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмены из Миасса (Челябинская область) помогли волонтерам приобрести пикап для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Автомобиль доставлен на передовую. «Мы обратились за помощью к нашим соратникам-предпринимателям. Пикап на месте с позывным „Дружок“. Он помогает нашим защитникам облегчить выполнение боевых задач», — сообщается в паблике организации «ЗОВ Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что приобрести автомобиль их просили сами военнослужащие. Сроки сбора средств на покупку транспорта были ограничены, поэтому волонтеры решили обратиться за помощью к бизнесменам. Ранее волонтеры из Копейска отправили на передовую УАЗ. Он был отремонтирован и покрашен за счет средств местной компании.

Бизнесмены из Миасса (Челябинская область) помогли волонтерам приобрести пикап для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Автомобиль доставлен на передовую. «Мы обратились за помощью к нашим соратникам-предпринимателям. Пикап на месте с позывным „Дружок“. Он помогает нашим защитникам облегчить выполнение боевых задач», — сообщается в паблике организации «ЗОВ Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что приобрести автомобиль их просили сами военнослужащие. Сроки сбора средств на покупку транспорта были ограничены, поэтому волонтеры решили обратиться за помощью к бизнесменам. Ранее волонтеры из Копейска отправили на передовую УАЗ. Он был отремонтирован и покрашен за счет средств местной компании.