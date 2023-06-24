24 июня 2023
23 июня 2023

Челябинские бизнесмены приобрели пикап для бойцов на СВО

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База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, собр, спецназ, омон, чвк, штурмовик, z знак, сво, z символ
Военнослужащие обратились к землякам с просьбой приобрести для них транспорт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмены из Миасса (Челябинская область) помогли волонтерам приобрести пикап для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Автомобиль доставлен на передовую.

«Мы обратились за помощью к нашим соратникам-предпринимателям. Пикап на месте с позывным „Дружок“. Он помогает нашим защитникам облегчить выполнение боевых задач», — сообщается в паблике организации «ЗОВ Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что приобрести автомобиль их просили сами военнослужащие. Сроки сбора средств на покупку транспорта были ограничены, поэтому волонтеры решили обратиться за помощью к бизнесменам.

Ранее волонтеры из Копейска отправили на передовую УАЗ. Он был отремонтирован и покрашен за счет средств местной компании.

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Бизнесмены из Миасса (Челябинская область) помогли волонтерам приобрести пикап для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Автомобиль доставлен на передовую. «Мы обратились за помощью к нашим соратникам-предпринимателям. Пикап на месте с позывным „Дружок“. Он помогает нашим защитникам облегчить выполнение боевых задач», — сообщается в паблике организации «ЗОВ Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что приобрести автомобиль их просили сами военнослужащие. Сроки сбора средств на покупку транспорта были ограничены, поэтому волонтеры решили обратиться за помощью к бизнесменам. Ранее волонтеры из Копейска отправили на передовую УАЗ. Он был отремонтирован и покрашен за счет средств местной компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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