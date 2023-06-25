112: в Москве на парковке взорвалась машина. Фото

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, киа, пожар авто
На место взрыва автомобиля следуют экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек, передает telegram-канал 112.

«Машина взорвалась на Фестивальной улице в Москве. Предварительно, один человек пострадал», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место уже следуют оперативные службы.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.

Фото:

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В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек, передает telegram-канал 112. «Машина взорвалась на Фестивальной улице в Москве. Предварительно, один человек пострадал», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место уже следуют оперативные службы. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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