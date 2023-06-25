На место взрыва автомобиля следуют экстренные службы (архивное фото)
В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек, передает telegram-канал 112.
«Машина взорвалась на Фестивальной улице в Москве. Предварительно, один человек пострадал», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место уже следуют оперативные службы.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
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