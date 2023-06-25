В полицию пермского города массово набирают сотрудников

26 июня 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В отдел требуются полицейские, участковые, следователи и другие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Добрянке (Пермский край) в местный отдел полиции объявлен массовый набор сотрудников. В ОВМД ищут полицейских, следователей, а также техников и водителей, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу приглашает на службу граждан Российской Федерации», — сообщает мэрия. Возраст кандидатов должен не превышать 40 лет, они должны отслужить в ВС РФ, а также иметь образование не ниже среднего полного. На работу приглашают не только будущих сотрудников правоохранительных органов, но и гражданских рабочих. На данный момент в отдел ОМВД требуются полицейские, участковые, инспектора ДПС, полицейские в изолятор временного содержания, следователи, дознаватели, водители и техники. Ранее URA.RU сообщало о массовом наборе в Чусовской отдел полиции. Там искали сотрудников в ППС, в отдел уголовного розыска и следственный отдел.

В Добрянке (Пермский край) в местный отдел полиции объявлен массовый набор сотрудников. В ОВМД ищут полицейских, следователей, а также техников и водителей, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу приглашает на службу граждан Российской Федерации», — сообщает мэрия. Возраст кандидатов должен не превышать 40 лет, они должны отслужить в ВС РФ, а также иметь образование не ниже среднего полного. На работу приглашают не только будущих сотрудников правоохранительных органов, но и гражданских рабочих. На данный момент в отдел ОМВД требуются полицейские, участковые, инспектора ДПС, полицейские в изолятор временного содержания, следователи, дознаватели, водители и техники. Ранее URA.RU сообщало о массовом наборе в Чусовской отдел полиции. Там искали сотрудников в ППС, в отдел уголовного розыска и следственный отдел.