25 июня 2023

В полицию пермского города массово набирают сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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В отдел требуются полицейские, участковые, следователи и другие Фото:

В Добрянке (Пермский край) в местный отдел полиции объявлен массовый набор сотрудников. В ОВМД ищут полицейских, следователей, а также техников и водителей, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу приглашает на службу граждан Российской Федерации», — сообщает мэрия. Возраст кандидатов должен не превышать 40 лет, они должны отслужить в ВС РФ, а также иметь образование не ниже среднего полного.

На работу приглашают не только будущих сотрудников правоохранительных органов, но и гражданских рабочих. На данный момент в отдел ОМВД требуются полицейские, участковые, инспектора ДПС, полицейские в изолятор временного содержания, следователи, дознаватели, водители и техники. Ранее URA.RU сообщало о массовом наборе в Чусовской отдел полиции. Там искали сотрудников в ППС, в отдел уголовного розыска и следственный отдел.

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В Добрянке (Пермский край) в местный отдел полиции объявлен массовый набор сотрудников. В ОВМД ищут полицейских, следователей, а также техников и водителей, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу приглашает на службу граждан Российской Федерации», — сообщает мэрия. Возраст кандидатов должен не превышать 40 лет, они должны отслужить в ВС РФ, а также иметь образование не ниже среднего полного. На работу приглашают не только будущих сотрудников правоохранительных органов, но и гражданских рабочих. На данный момент в отдел ОМВД требуются полицейские, участковые, инспектора ДПС, полицейские в изолятор временного содержания, следователи, дознаватели, водители и техники. Ранее URA.RU сообщало о массовом наборе в Чусовской отдел полиции. Там искали сотрудников в ППС, в отдел уголовного розыска и следственный отдел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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