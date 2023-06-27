Россель встретился с экс-политиком, которого обвиняли в коррупции. Фото

Россель встретился с первым президентом Кыргызстана Акаевым в Екатеринбурге

28 июня 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель встретился с экс-президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во вторник, 27 июня, встретился с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым в Екатеринбурге, сообщил Россель в соцсети. Акаева в 2021 году объявили в уголовный розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, однако позднее дело было закрыто из-за срока давности. «Сегодня с большой радостью повстречался с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевичем Акаевым. Не скрою, это была теплая встреча друзей», — написал Россель в telegram-канале. Акаев посетил столицу Урала впервые за 20 лет, пишет ОТВ. В Екатеринбурге он провел встречу со студентами и преподавателями Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Акаев выступил с лекцией о роли России на мировой арене и о межгосударственном объединении стран БРИКС. В Екатеринбурге экс-президент Кыргызстана будет три дня. Свердловская область и Кыргызстан тесно сотрудничают, отметил Россель. В 1999 году в Бишкек привезли памятник поэту Александру Пушкину, который был отлит на «Уралмашзаводе». Акаев руководил Кыргызстаном с 1991 по 2005 год. В 2005-м оппозиция Кыргызстана назвала очередные выборы сфальсифицированными. В стране начались массовые протестные акции, которые получили название «тюльпановая революция». Акаеву пришлось уйти с поста президента и сбежать в Россию, где он занимался научной деятельностью. В 2021 году началось уголовное преследование Акаева по делу Кумтора. Тогда он вернулся в Кыргызстан спустя 16 лет, чтобы дать показания. В январе дело было закрыто за истечением срока давности. Таким образом с него были сняты все уголовные обвинения. Встреча Росселя (слева) и Акаева (справа) Фото: telegram-канал Эдуарда Росселя Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во вторник, 27 июня, встретился с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым в Екатеринбурге, сообщил Россель в соцсети. Акаева в 2021 году объявили в уголовный розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, однако позднее дело было закрыто из-за срока давности. «Сегодня с большой радостью повстречался с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевичем Акаевым. Не скрою, это была теплая встреча друзей», — написал Россель в telegram-канале. Акаев посетил столицу Урала впервые за 20 лет, пишет ОТВ. В Екатеринбурге он провел встречу со студентами и преподавателями Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Акаев выступил с лекцией о роли России на мировой арене и о межгосударственном объединении стран БРИКС. В Екатеринбурге экс-президент Кыргызстана будет три дня. Свердловская область и Кыргызстан тесно сотрудничают, отметил Россель. В 1999 году в Бишкек привезли памятник поэту Александру Пушкину, который был отлит на «Уралмашзаводе». Акаев руководил Кыргызстаном с 1991 по 2005 год. В 2005-м оппозиция Кыргызстана назвала очередные выборы сфальсифицированными. В стране начались массовые протестные акции, которые получили название «тюльпановая революция». Акаеву пришлось уйти с поста президента и сбежать в Россию, где он занимался научной деятельностью. В 2021 году началось уголовное преследование Акаева по делу Кумтора. Тогда он вернулся в Кыргызстан спустя 16 лет, чтобы дать показания. В январе дело было закрыто за истечением срока давности. Таким образом с него были сняты все уголовные обвинения.