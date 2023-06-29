29 июня 2023

В Перми участники автофестиваля поборются за Toyota Aristo

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Perm auto weekend» будет много дрифта (архивное фото) Фото:

В Перми пройдет фестиваль автомобильной культуры, музыки и технологий «Perm auto weekend». На нем среди участников квеста разыграют автомобиль Toyota Aristo, обещают организаторы.

«Проходим автоквест на территории фестиваля и на каждой точке квеста выполняем спецзадания, получая отметку. Мы случайным образом отбираем несколько человек и приглашаем их на сцену! Там счастливчиков ждет Big Boss — главное задание от организаторов, которое нужно будет выполнить на глазах у зрителей», — поясняется на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ключи от машины получит тот, кто первым выполнит финальное задание.

«Perm auto weekend» пройдет на картодроме «Камская долина» 8—9 июля. Гостей праздника ждут выставка автомобилей, drift-такси и drift-заезды пилотов из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Сургута, музыка и конкурсы.

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В Перми пройдет фестиваль автомобильной культуры, музыки и технологий «Perm auto weekend». На нем среди участников квеста разыграют автомобиль Toyota Aristo, обещают организаторы. «Проходим автоквест на территории фестиваля и на каждой точке квеста выполняем спецзадания, получая отметку. Мы случайным образом отбираем несколько человек и приглашаем их на сцену! Там счастливчиков ждет Big Boss — главное задание от организаторов, которое нужно будет выполнить на глазах у зрителей», — поясняется на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ключи от машины получит тот, кто первым выполнит финальное задание. «Perm auto weekend» пройдет на картодроме «Камская долина» 8—9 июля. Гостей праздника ждут выставка автомобилей, drift-такси и drift-заезды пилотов из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Сургута, музыка и конкурсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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