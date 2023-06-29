Пермяк ударил полицейского кулаком по лицу и остался на свободе

30 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края решил разрешить спор с полицеским кулаками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) осудили за то, что он напал на полицейского и ударил его кулаком по лицу. За совершенное преступление пермяку дали условный срок. «Сотрудник МВД пришел проверить осужденного ранее пермяка, но тот напал на него и ударил кулаком по лицу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Помимо условного срока осужденному назначен испытательный срок. Ранее URA.RU, сообщало, что в одной из пермских больниц пациент напал на полицейского и сломал ему нос.

Жителя Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) осудили за то, что он напал на полицейского и ударил его кулаком по лицу. За совершенное преступление пермяку дали условный срок. «Сотрудник МВД пришел проверить осужденного ранее пермяка, но тот напал на него и ударил кулаком по лицу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Помимо условного срока осужденному назначен испытательный срок. Ранее URA.RU, сообщало, что в одной из пермских больниц пациент напал на полицейского и сломал ему нос.