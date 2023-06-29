29 июня 2023

Пермяк ударил полицейского кулаком по лицу и остался на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Житель Пермского края решил разрешить спор с полицеским кулаками Фото:

Жителя Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) осудили за то, что он напал на полицейского и ударил его кулаком по лицу. За совершенное преступление пермяку дали условный срок.

«Сотрудник МВД пришел проверить осужденного ранее пермяка, но тот напал на него и ударил кулаком по лицу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Помимо условного срока осужденному назначен испытательный срок. Ранее URA.RU, сообщало, что в одной из пермских больниц пациент напал на полицейского и сломал ему нос.

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Жителя Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) осудили за то, что он напал на полицейского и ударил его кулаком по лицу. За совершенное преступление пермяку дали условный срок. «Сотрудник МВД пришел проверить осужденного ранее пермяка, но тот напал на него и ударил кулаком по лицу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Помимо условного срока осужденному назначен испытательный срок. Ранее URA.RU, сообщало, что в одной из пермских больниц пациент напал на полицейского и сломал ему нос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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