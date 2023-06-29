29 июня 2023

Челябинская прокуратура проверила колесо обозрения, где застряли посетители

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура проверила информацию о неисправности колеса обозрения Фото:

В Челябинске прокуратура Центрального района провела проверку колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на котором застряли люди. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура провела проверку по неисправности колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, где люди застряли в кабинках на высоте. Выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений директору парка», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Пустая кабинка колеса обозрения перевернулась в движении 24 июня. Аттракцион был остановлен, из-за чего на высоте застряли 13 человек, в том числе четверо детей. Люди были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.

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В Челябинске прокуратура Центрального района провела проверку колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на котором застряли люди. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку по неисправности колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, где люди застряли в кабинках на высоте. Выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений директору парка», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Пустая кабинка колеса обозрения перевернулась в движении 24 июня. Аттракцион был остановлен, из-за чего на высоте застряли 13 человек, в том числе четверо детей. Люди были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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