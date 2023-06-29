Челябинская прокуратура проверила колесо обозрения, где застряли посетители

30 июня 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверила информацию о неисправности колеса обозрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске прокуратура Центрального района провела проверку колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на котором застряли люди. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку по неисправности колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, где люди застряли в кабинках на высоте. Выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений директору парка», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Пустая кабинка колеса обозрения перевернулась в движении 24 июня. Аттракцион был остановлен, из-за чего на высоте застряли 13 человек, в том числе четверо детей. Люди были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.

В Челябинске прокуратура Центрального района провела проверку колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на котором застряли люди. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку по неисправности колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени Гагарина, где люди застряли в кабинках на высоте. Выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений директору парка», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Пустая кабинка колеса обозрения перевернулась в движении 24 июня. Аттракцион был остановлен, из-за чего на высоте застряли 13 человек, в том числе четверо детей. Люди были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.