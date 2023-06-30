Юноша из Челябинска похитил 4 миллиона рублей у знакомых, обещая прибыль с криптовалюты

01 июля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Потерпевшие, не дождавшись прибыли с криптовалюты, обратились в полицию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске 19-летний юноша похитил порядка четырех миллионов рублей у знакомых, обещая им получение прибыли после приобретения криптовалюты. Деньги юноша потратил на развлечения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Обвиняемый 2004 года рождения предлагал своими или общим знакомым инвестировать кредитные денежные средства в приобретение криптовалюты, обещая прибыль. […] Денежные средства он тратил на собственные развлечения, не планируя возвращать их потерпевшим. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейского главка на сайте ведомства. Уточняется, что уголовное дело в отношении челябинца насчитывает 69 эпизодов. Юноша находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В Челябинске 19-летний юноша похитил порядка четырех миллионов рублей у знакомых, обещая им получение прибыли после приобретения криптовалюты. Деньги юноша потратил на развлечения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Обвиняемый 2004 года рождения предлагал своими или общим знакомым инвестировать кредитные денежные средства в приобретение криптовалюты, обещая прибыль. […] Денежные средства он тратил на собственные развлечения, не планируя возвращать их потерпевшим. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейского главка на сайте ведомства. Уточняется, что уголовное дело в отношении челябинца насчитывает 69 эпизодов. Юноша находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.