Юноша из Челябинска похитил 4 миллиона рублей у знакомых, обещая прибыль с криптовалюты

В Челябинске 19-летний юноша похитил порядка четырех миллионов рублей у знакомых, обещая им получение прибыли после приобретения криптовалюты. Деньги юноша потратил на развлечения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Обвиняемый 2004 года рождения предлагал своими или общим знакомым инвестировать кредитные денежные средства в приобретение криптовалюты, обещая прибыль. […] Денежные средства он тратил на собственные развлечения, не планируя возвращать их потерпевшим. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейского главка на сайте ведомства.
Уточняется, что уголовное дело в отношении челябинца насчитывает 69 эпизодов. Юноша находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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