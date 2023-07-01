Бойцы получают помощь от русских немцев на постоянной основе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Русские немцы прислали из Германии деньги для оказания помощи бойцам из Челябинской области, проходящим службу в зоне спецоперации. Об этом сообщили волонтеры из Миасса (Челябинская область).

«Нам передали денежные средства, присланные из Германии, в размере 53 тысячи рублей, которые собрали добрые русские немцы. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что жители города Зост (Германия) присылают помощь для военнослужащих на постоянной основе. Средства собирают прихожане храма Святителя Тихона.

Ранее волонтеры из Миасса обратились к бизнесменам, чтобы те помогли купить пикап для военнослужащих. Приобретенному автомобилю дали позывной «Дружок». Он уже доставлен в зону СВО.