Русские немцы прислали из Германии деньги для оказания помощи бойцам из Челябинской области, проходящим службу в зоне спецоперации. Об этом сообщили волонтеры из Миасса (Челябинская область).
«Нам передали денежные средства, присланные из Германии, в размере 53 тысячи рублей, которые собрали добрые русские немцы. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что жители города Зост (Германия) присылают помощь для военнослужащих на постоянной основе. Средства собирают прихожане храма Святителя Тихона.
Ранее волонтеры из Миасса обратились к бизнесменам, чтобы те помогли купить пикап для военнослужащих. Приобретенному автомобилю дали позывной «Дружок». Он уже доставлен в зону СВО.
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