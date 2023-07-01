01 июля 2023

Русские немцы прислали деньги для челябинских бойцов на СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы получают помощь от русских немцев на постоянной основе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Русские немцы прислали из Германии деньги для оказания помощи бойцам из Челябинской области, проходящим службу в зоне спецоперации. Об этом сообщили волонтеры из Миасса (Челябинская область).

«Нам передали денежные средства, присланные из Германии, в размере 53 тысячи рублей, которые собрали добрые русские немцы. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что жители города Зост (Германия) присылают помощь для военнослужащих на постоянной основе. Средства собирают прихожане храма Святителя Тихона.

Ранее волонтеры из Миасса обратились к бизнесменам, чтобы те помогли купить пикап для военнослужащих. Приобретенному автомобилю дали позывной «Дружок». Он уже доставлен в зону СВО.

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Русские немцы прислали из Германии деньги для оказания помощи бойцам из Челябинской области, проходящим службу в зоне спецоперации. Об этом сообщили волонтеры из Миасса (Челябинская область). «Нам передали денежные средства, присланные из Германии, в размере 53 тысячи рублей, которые собрали добрые русские немцы. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что жители города Зост (Германия) присылают помощь для военнослужащих на постоянной основе. Средства собирают прихожане храма Святителя Тихона. Ранее волонтеры из Миасса обратились к бизнесменам, чтобы те помогли купить пикап для военнослужащих. Приобретенному автомобилю дали позывной «Дружок». Он уже доставлен в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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