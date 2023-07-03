Список элитного жилья в Челябинске возглавила квартира в доме с бассейном. Фото

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Стоимость одного квадратного метра составит 167 тысяч 470 рублей Фото:

Самой дорогой квартирой в новостройке среди элитных ЖК стало четырехкомнатное жилье в доме с бассейном в центре Челябинска стоимостью 17 млн 98 тысяч рублей. Информацию о продаже разместили на популярном сайте объявлений.

«Квартира повышенной комфортности общей площадью 116,3 квадратных метра в новом жилом комплексе в центре Челябинска на Володарского стоимостью 17 млн 97 тысяч 680 рублей. Дом сдается в первом квартале 2024 года. В комплексе на третьем этаже будет располагаться фитнес-клуб с бассейном», — гласит объявление на сайте «Авито». Согласно данным портала, это самый дорогой вариант жилья в многоквартирном доме.

С первого по третий этаж в доме предоставляются кладовые от пяти до 12 квадратных метров. Обустроена трехуровневая подземная парковка с выходом в торговый центр. Квартира расположена на 14-м этаже, а панорамная лоджия занимает 20 квадратных метров.

Директор агентства недвижимости «R.I.C.H.» Максим Фридман в марте рассказал URA.RU о самом раскупаемом жилье бизнес-класса в Челябинске. В список продаваемых новостроек вошел и ЖК «Алое поле», где находится самая дорогая квартира.

В доме будет вход в фитнес-клуб с бассейном
В доме будет вход в фитнес-клуб с бассейном
Общая площадь квартиры с балконом составляет 116,3 квадратных метра
Общая площадь квартиры с балконом составляет 116,3 квадратных метра
Дом входит в жилой комплекс «Алое поле»
Дом входит в жилой комплекс «Алое поле»

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Самой дорогой квартирой в новостройке среди элитных ЖК стало четырехкомнатное жилье в доме с бассейном в центре Челябинска стоимостью 17 млн 98 тысяч рублей. Информацию о продаже разместили на популярном сайте объявлений. «Квартира повышенной комфортности общей площадью 116,3 квадратных метра в новом жилом комплексе в центре Челябинска на Володарского стоимостью 17 млн 97 тысяч 680 рублей. Дом сдается в первом квартале 2024 года. В комплексе на третьем этаже будет располагаться фитнес-клуб с бассейном», — гласит объявление на сайте «Авито». Согласно данным портала, это самый дорогой вариант жилья в многоквартирном доме. С первого по третий этаж в доме предоставляются кладовые от пяти до 12 квадратных метров. Обустроена трехуровневая подземная парковка с выходом в торговый центр. Квартира расположена на 14-м этаже, а панорамная лоджия занимает 20 квадратных метров. Директор агентства недвижимости «R.I.C.H.» Максим Фридман в марте рассказал URA.RU о самом раскупаемом жилье бизнес-класса в Челябинске. В список продаваемых новостроек вошел и ЖК «Алое поле», где находится самая дорогая квартира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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