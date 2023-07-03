NTV: Киеву пришлось поменять тактику после неудачного контрнаступления

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После первого этапа контрнаступления Киев задумался о смены тактики Фото:
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После неудачного первого этапа украинского контрнаступления Киев решил изменить тактику. Тем не менее, большого прорыва ожидать не стоит, уверен австрийский полковник Маркус Рейснер.

«Первая фаза украинского контрнаступления провалилась. Сейчас Киев адаптирует свою тактику, отходя от доктрины НАТО, чтобы попытаться добиться успеха. Тем не менее, большого, единственного прорыва ожидать не приходится», — полагает Маркус Рейснер, передает NTV. По мнению полковника, ситуацию на фронте можно сравнить с игрой в американский футбол, так как «обе стороны бегут навстречу друг другу и таранят плечом к плечу, пока одна из них не прорвется».

За первый месяц контрнаступления Украина не смогла достичь обещанных результатов. Линия фронта существенно не изменилась. Из-за этого Запад стал разочаровываться в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Сейчас армия Украины испытывает серьезную нехватку оружия. В связи с этим США решили поставить ВСУ запрещенные кассетные бомбы.

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После неудачного первого этапа украинского контрнаступления Киев решил изменить тактику. Тем не менее, большого прорыва ожидать не стоит, уверен австрийский полковник Маркус Рейснер. «Первая фаза украинского контрнаступления провалилась. Сейчас Киев адаптирует свою тактику, отходя от доктрины НАТО, чтобы попытаться добиться успеха. Тем не менее, большого, единственного прорыва ожидать не приходится», — полагает Маркус Рейснер, передает NTV. По мнению полковника, ситуацию на фронте можно сравнить с игрой в американский футбол, так как «обе стороны бегут навстречу друг другу и таранят плечом к плечу, пока одна из них не прорвется». За первый месяц контрнаступления Украина не смогла достичь обещанных результатов. Линия фронта существенно не изменилась. Из-за этого Запад стал разочаровываться в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Сейчас армия Украины испытывает серьезную нехватку оружия. В связи с этим США решили поставить ВСУ запрещенные кассетные бомбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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