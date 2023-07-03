Подрядчик в Пермском крае украл из бюджета 450 тысяч рублей

В Сивинском округе (Пермский край) директора местной подрядной организации подозревают в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов. По мнению следствия, глава компании обязался ликвидировать несанкционированные свалки в округе за 450 тысяч рублей, но фактически закопал отходы на месте свалки, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«При исполнении муниципальных контрактов подозреваемый работы фактически не выполнил, мусор не вывез, а произвел его захоронение на месте самой свалки. После этого составил подложный акт о выполненных работах, отразив недостоверную информацию о ликвидации свалки и вывозе мусора», — говорится на сайте комитета.
Похищенными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент следователи собирают доказательную базу.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.