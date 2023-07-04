Американцев поздравили с Днем независимости фотографией русских истребителей. Скрин

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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, ВСУ, ввс украины, stock
Флот ВМС США поздравил американцев при помощи открытки с российской техникой Фото:

Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив открытку с изображением российской техники. На ней пользователи соцсетей разглядели истребители Су-27 и корабль СКР-61.

«Счастливого Дня независимости», — опубликовал подпись к фотографии аккаунт флота ВМС США в Twitter. К ней была также прикреплена открытка с изображением истребителей Су-27 и российского корабля СКР-61.

Военная техника была изображена черным цветом, но американцы смогли разглядеть, какая именно. На эту открытку пользователи соцсети уже отреагировали. «А не начать ли учить гимн России?», — иронично задались они вопросом. На момент публикации новости пост в Twitter был удален.

На открытке американцы разглядели изображение российской техники
На открытке американцы разглядели изображение российской техники

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Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив открытку с изображением российской техники. На ней пользователи соцсетей разглядели истребители Су-27 и корабль СКР-61. «Счастливого Дня независимости», — опубликовал подпись к фотографии аккаунт флота ВМС США в Twitter. К ней была также прикреплена открытка с изображением истребителей Су-27 и российского корабля СКР-61. Военная техника была изображена черным цветом, но американцы смогли разглядеть, какая именно. На эту открытку пользователи соцсети уже отреагировали. «А не начать ли учить гимн России?», — иронично задались они вопросом. На момент публикации новости пост в Twitter был удален.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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