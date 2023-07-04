Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив открытку с изображением российской техники. На ней пользователи соцсетей разглядели истребители Су-27 и корабль СКР-61.
«Счастливого Дня независимости», — опубликовал подпись к фотографии аккаунт флота ВМС США в Twitter. К ней была также прикреплена открытка с изображением истребителей Су-27 и российского корабля СКР-61.
Военная техника была изображена черным цветом, но американцы смогли разглядеть, какая именно. На эту открытку пользователи соцсети уже отреагировали. «А не начать ли учить гимн России?», — иронично задались они вопросом. На момент публикации новости пост в Twitter был удален.
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