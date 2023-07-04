Американцев поздравили с Днем независимости фотографией русских истребителей. Скрин 04 июля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 + Флот ВМС США поздравил американцев при помощи открытки с российской техникой Фото: Министерство обороны Украины Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив открытку с изображением российской техники. На ней пользователи соцсетей разглядели истребители Су-27 и корабль СКР-61. «Счастливого Дня независимости», — опубликовал подпись к фотографии аккаунт флота ВМС США в Twitter. К ней была также прикреплена открытка с изображением истребителей Су-27 и российского корабля СКР-61. Военная техника была изображена черным цветом, но американцы смогли разглядеть, какая именно. На эту открытку пользователи соцсети уже отреагировали. «А не начать ли учить гимн России?», — иронично задались они вопросом. На момент публикации новости пост в Twitter был удален. На открытке американцы разглядели изображение российской техники Twitter-аккаунт U.S. Pacific Fleet Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив открытку с изображением российской техники. На ней пользователи соцсетей разглядели истребители Су-27 и корабль СКР-61. «Счастливого Дня независимости», — опубликовал подпись к фотографии аккаунт флота ВМС США в Twitter. К ней была также прикреплена открытка с изображением истребителей Су-27 и российского корабля СКР-61. Военная техника была изображена черным цветом, но американцы смогли разглядеть, какая именно. На эту открытку пользователи соцсети уже отреагировали. «А не начать ли учить гимн России?», — иронично задались они вопросом. На момент публикации новости пост в Twitter был удален. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям