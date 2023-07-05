В США рассказали о подлости ВСУ при использовании беспилотников

19fortyfive: ВСУ экономят артиллерийские боеприпасы вместо их применения при помощи БПЛА
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ВСУ экономят артиллерийские снаряды в ущерб эффективности, пишет Питер Сучиу Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) экономят артиллерийские снаряды в то время, когда могли бы их использовать для подавления российских сил при помощи беспилотников. Об этом пишет американский военный эксперт Питер Сучиу.

«Обычно артиллерийские обстрелы [при использовании беспилотников] пытались покрыть территорию большим количеством снарядов в надежде, что позиции противника будут поражены. Логика такова, что если вы выстрелите достаточно снарядов, вы обязательно во что-нибудь попадете», — отмечает Питер Сучиу в своем материале для 19fortyfive. При этом он уточняет, что Киев этого не делает, так как стремится держать как можно больше снарядов в резерве.

Страна НАТО оказывают поддержку Киеву в ходе вооруженного конфликта Украины с Россией. В рамках своих обязательств, как члена альянса, Турция поставляла свои БПЛА Bayraktar. Затем сообщалось о том, что сами ВСУ сбили один из таких беспилотников. В свою очередь американцы помогают Украине бороться с российскими беспилотниками.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) экономят артиллерийские снаряды в то время, когда могли бы их использовать для подавления российских сил при помощи беспилотников. Об этом пишет американский военный эксперт Питер Сучиу. «Обычно артиллерийские обстрелы [при использовании беспилотников] пытались покрыть территорию большим количеством снарядов в надежде, что позиции противника будут поражены. Логика такова, что если вы выстрелите достаточно снарядов, вы обязательно во что-нибудь попадете», — отмечает Питер Сучиу в своем материале для 19fortyfive. При этом он уточняет, что Киев этого не делает, так как стремится держать как можно больше снарядов в резерве. Страна НАТО оказывают поддержку Киеву в ходе вооруженного конфликта Украины с Россией. В рамках своих обязательств, как члена альянса, Турция поставляла свои БПЛА Bayraktar. Затем сообщалось о том, что сами ВСУ сбили один из таких беспилотников. В свою очередь американцы помогают Украине бороться с российскими беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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