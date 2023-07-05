В США рассказали о подлости ВСУ при использовании беспилотников

19fortyfive: ВСУ экономят артиллерийские боеприпасы вместо их применения при помощи БПЛА

05 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

ВСУ экономят артиллерийские снаряды в ущерб эффективности, пишет Питер Сучиу Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) экономят артиллерийские снаряды в то время, когда могли бы их использовать для подавления российских сил при помощи беспилотников. Об этом пишет американский военный эксперт Питер Сучиу. «Обычно артиллерийские обстрелы [при использовании беспилотников] пытались покрыть территорию большим количеством снарядов в надежде, что позиции противника будут поражены. Логика такова, что если вы выстрелите достаточно снарядов, вы обязательно во что-нибудь попадете», — отмечает Питер Сучиу в своем материале для 19fortyfive. При этом он уточняет, что Киев этого не делает, так как стремится держать как можно больше снарядов в резерве. Страна НАТО оказывают поддержку Киеву в ходе вооруженного конфликта Украины с Россией. В рамках своих обязательств, как члена альянса, Турция поставляла свои БПЛА Bayraktar. Затем сообщалось о том, что сами ВСУ сбили один из таких беспилотников. В свою очередь американцы помогают Украине бороться с российскими беспилотниками.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) экономят артиллерийские снаряды в то время, когда могли бы их использовать для подавления российских сил при помощи беспилотников. Об этом пишет американский военный эксперт Питер Сучиу. «Обычно артиллерийские обстрелы [при использовании беспилотников] пытались покрыть территорию большим количеством снарядов в надежде, что позиции противника будут поражены. Логика такова, что если вы выстрелите достаточно снарядов, вы обязательно во что-нибудь попадете», — отмечает Питер Сучиу в своем материале для 19fortyfive. При этом он уточняет, что Киев этого не делает, так как стремится держать как можно больше снарядов в резерве. Страна НАТО оказывают поддержку Киеву в ходе вооруженного конфликта Украины с Россией. В рамках своих обязательств, как члена альянса, Турция поставляла свои БПЛА Bayraktar. Затем сообщалось о том, что сами ВСУ сбили один из таких беспилотников. В свою очередь американцы помогают Украине бороться с российскими беспилотниками.