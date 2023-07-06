Силовики раскрыли, каким алкоголем отравились свердловские подростки

На месте отравления свердловских подростков сыщики изъяли бутылки из-под водки, коньяка и пива

07 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Сыщики выяснят, что именно пили дети и кто им купил алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU На месте происшествия, где отравились подростки в Первоуральске, были изъяты несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около 10 человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная. После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива», — рассказал Горелых. После распития алкоголя школьники почувствовали себя плохо и были госпитализированы бригадой скорой. Среди них есть 13-летняя девочка. Она и другие пострадавшие ее ровесники являются учениками первоуральских школ № 2, № 3 и № 32. Никто из них на учете в ПДН не состоит. В данный момент сотрудники полиции ищут женщину, которая, предположительно, купила детям спиртное. Следственным комитетом в Первоуральске проводится проверка. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, состояние школьников — удовлетворительное. К проверке причин ЧП подключилась и региональная прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На месте происшествия, где отравились подростки в Первоуральске, были изъяты несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около 10 человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная. После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива», — рассказал Горелых. После распития алкоголя школьники почувствовали себя плохо и были госпитализированы бригадой скорой. Среди них есть 13-летняя девочка. Она и другие пострадавшие ее ровесники являются учениками первоуральских школ № 2, № 3 и № 32. Никто из них на учете в ПДН не состоит. В данный момент сотрудники полиции ищут женщину, которая, предположительно, купила детям спиртное. Следственным комитетом в Первоуральске проводится проверка. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, состояние школьников — удовлетворительное. К проверке причин ЧП подключилась и региональная прокуратура.