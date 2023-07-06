06 июля 2023

Силовики раскрыли, каким алкоголем отравились свердловские подростки

На месте отравления свердловских подростков сыщики изъяли бутылки из-под водки, коньяка и пива
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ягольник, приготовление коктейлей в ресторане Молодость. Тюмень., стаканы, алкоголь, бутылки, коктейли, приготовление коктейля
Сыщики выяснят, что именно пили дети и кто им купил алкоголь Фото:

На месте происшествия, где отравились подростки в Первоуральске, были изъяты несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около 10 человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная. После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива», — рассказал Горелых.

После распития алкоголя школьники почувствовали себя плохо и были госпитализированы бригадой скорой. Среди них есть 13-летняя девочка. Она и другие пострадавшие ее ровесники являются учениками первоуральских школ № 2, № 3 и № 32. Никто из них на учете в ПДН не состоит.

В данный момент сотрудники полиции ищут женщину, которая, предположительно, купила детям спиртное. Следственным комитетом в Первоуральске проводится проверка. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, состояние школьников — удовлетворительное. К проверке причин ЧП подключилась и региональная прокуратура.

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На месте происшествия, где отравились подростки в Первоуральске, были изъяты несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около 10 человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная. После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива», — рассказал Горелых. После распития алкоголя школьники почувствовали себя плохо и были госпитализированы бригадой скорой. Среди них есть 13-летняя девочка. Она и другие пострадавшие ее ровесники являются учениками первоуральских школ № 2, № 3 и № 32. Никто из них на учете в ПДН не состоит. В данный момент сотрудники полиции ищут женщину, которая, предположительно, купила детям спиртное. Следственным комитетом в Первоуральске проводится проверка. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, состояние школьников — удовлетворительное. К проверке причин ЧП подключилась и региональная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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