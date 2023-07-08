В Миассе отметили День города и День выпуска первого уральского автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Миассе (Челябинская область) 8 июля отметили День города. На Центральной площади выступили группа «Любэ» и DJ FEEL. Закончилось празднование красочным салютом, сообщает пресс-служба администрации города.

«В Миассе на Центральной площади прошел праздничный концерт и череда мероприятий, посвященных Дню выпуска первого уральского автомобиля и Дню города. Со сцены гостей и жителей округа поприветствовали глава округа Егор Ковальчук, вице-губернатор Станислав Мошаров, и. о. председателя заксобрания области Олег Гербер и гендиректор АЗ „Урал“ Павел Яковлев. Губернатор Алексей Текслер поздравил миасцев видеообращением», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Миасса.

Вечером на площадке прошли музыкальные концерты. Сначала перед горожанами выступила группа «Любэ», а после нее свой сет отыграл DJ FEEL. Закончилось празднования Дня города в Миассе красочным фейерверком.

Жители города в социальной сети «ВКонтакте» поделились впечатлениями от концерта. Они отмечают, что даже на 9 мая не всегда собирается так много народа.

«Группа „Любэ“ — народная. Песню „Конь“ подпевала вся толпа. Выступление было просто огонь. Спасибо за концерт», — пишут горожане в группе «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Челябинске под открытым небом возле памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

Песни группы «Любэ» подпевали все собравшиеся на концерт Фото с официальной страницы «Администрация города Миасс» в социальной сети «ВКонтакте»

Группа «Любэ» исполнила несколько своих популярных хитов Фото с официальной страницы «Администрация города Миасс» в социальной сети «ВКонтакте»

Свой сет отыграл DJ FEEL Фото с официальной страницы «Администрации города Миасса» в социальной сети «ВКонтакте»

Завершился День города в Миассе красочным салютом Фото со страницы «Администрация города Миасса» в социальной сети «ВКонтакте»

По словам жителей Миасс, даже на 9 мая собирается не так много человек Фото с группы «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте»