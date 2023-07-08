08 июля 2023
07 июля 2023

Как в Миассе отметили День города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, миасс, стела миасс, город миасс
В Миассе отметили День города и День выпуска первого уральского автомобиля Фото:

В городе Миассе (Челябинская область) 8 июля отметили День города. На Центральной площади выступили группа «Любэ» и DJ FEEL. Закончилось празднование красочным салютом, сообщает пресс-служба администрации города.

«В Миассе на Центральной площади прошел праздничный концерт и череда мероприятий, посвященных Дню выпуска первого уральского автомобиля и Дню города. Со сцены гостей и жителей округа поприветствовали глава округа Егор Ковальчук, вице-губернатор Станислав Мошаров, и. о. председателя заксобрания области Олег Гербер и гендиректор АЗ „Урал“ Павел Яковлев. Губернатор Алексей Текслер поздравил миасцев видеообращением», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Миасса.

Вечером на площадке прошли музыкальные концерты. Сначала перед горожанами выступила группа «Любэ», а после нее свой сет отыграл DJ FEEL. Закончилось празднования Дня города в Миассе красочным фейерверком.

Жители города в социальной сети «ВКонтакте» поделились впечатлениями от концерта. Они отмечают, что даже на 9 мая не всегда собирается так много народа.

«Группа „Любэ“ — народная. Песню „Конь“ подпевала вся толпа. Выступление было просто огонь. Спасибо за концерт», — пишут горожане в группе «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Челябинске под открытым небом возле памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

Песни группы «Любэ» подпевали все собравшиеся на концерт
Песни группы «Любэ» подпевали все собравшиеся на концерт
Группа «Любэ» исполнила несколько своих популярных хитов
Группа «Любэ» исполнила несколько своих популярных хитов
Свой сет отыграл DJ FEEL
Свой сет отыграл DJ FEEL
Завершился День города в Миассе красочным салютом
Завершился День города в Миассе красочным салютом
По словам жителей Миасс, даже на 9 мая собирается не так много человек
По словам жителей Миасс, даже на 9 мая собирается не так много человек

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В городе Миассе (Челябинская область) 8 июля отметили День города. На Центральной площади выступили группа «Любэ» и DJ FEEL. Закончилось празднование красочным салютом, сообщает пресс-служба администрации города. «В Миассе на Центральной площади прошел праздничный концерт и череда мероприятий, посвященных Дню выпуска первого уральского автомобиля и Дню города. Со сцены гостей и жителей округа поприветствовали глава округа Егор Ковальчук, вице-губернатор Станислав Мошаров, и. о. председателя заксобрания области Олег Гербер и гендиректор АЗ „Урал“ Павел Яковлев. Губернатор Алексей Текслер поздравил миасцев видеообращением», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Миасса. Вечером на площадке прошли музыкальные концерты. Сначала перед горожанами выступила группа «Любэ», а после нее свой сет отыграл DJ FEEL. Закончилось празднования Дня города в Миассе красочным фейерверком. Жители города в социальной сети «ВКонтакте» поделились впечатлениями от концерта. Они отмечают, что даже на 9 мая не всегда собирается так много народа. «Группа „Любэ“ — народная. Песню „Конь“ подпевала вся толпа. Выступление было просто огонь. Спасибо за концерт», — пишут горожане в группе «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Челябинске под открытым небом возле памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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