В Екатеринбурге участники и гости «Иннопрома» высказались об организации мероприятия

10 июля 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Гости отметили высокое качество организации «Иннопрома 2023» Фото: Размик Закарян © URA.RU Выставка «Иннопром 2023», которая проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», уже в первый день получила многочисленные положительные отзывы от гостей. Участники выставки отметили отсутствие диких пробок на въезде, также не было жалоб на духоту в павильонах. В телефонном разговоре свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин заявил журналисту URA.RU о том, что благодаря прошлому опыту удалось достичь высоких показателей в этом году. «Благодаря высокому уровню организации у нас только положительные впечатления от участия. Радовал тот факт, что отсутствовали пробки на въезде в „Екатеринбург-ЭКСПО“, также не было долгого ожидания на входе. Приятно, что в этом году позаботились о количестве точек питания, благодаря чему не было очередей в кафе», — делятся участники и гости «Иннопрома» с журналистом агентства. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, повысить качество организации главной промышленной выставки года удалось благодаря опыту прошлых лет. «В этом году получилось учесть ошибки прошлых лет. Также хочу отметить, что это заслуга Игоря Данилова (Директор МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ Игорь Данилов покинул свою должность 31 мая 2023 — прим.ред.). Он уже покинул пост, но он смог учесть все нюансы прошлых лет. Безусловно, это и его заслуга», — отметил Пересторонин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. Там попросили адресовать вопросы к организатору выставки. В этом году промышленной выставкой занималась компания «Формика». На звонок журналиста URA.RU организаторы «Иннопрома 2023» не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка года «Иннопром 2023». Мероприятие проходит на территории «Екатеринбург-Экспо». Вся важная информация с выставки — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выставка «Иннопром 2023», которая проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», уже в первый день получила многочисленные положительные отзывы от гостей. Участники выставки отметили отсутствие диких пробок на въезде, также не было жалоб на духоту в павильонах. В телефонном разговоре свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин заявил журналисту URA.RU о том, что благодаря прошлому опыту удалось достичь высоких показателей в этом году. «Благодаря высокому уровню организации у нас только положительные впечатления от участия. Радовал тот факт, что отсутствовали пробки на въезде в „Екатеринбург-ЭКСПО“, также не было долгого ожидания на входе. Приятно, что в этом году позаботились о количестве точек питания, благодаря чему не было очередей в кафе», — делятся участники и гости «Иннопрома» с журналистом агентства. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, повысить качество организации главной промышленной выставки года удалось благодаря опыту прошлых лет. «В этом году получилось учесть ошибки прошлых лет. Также хочу отметить, что это заслуга Игоря Данилова (Директор МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ Игорь Данилов покинул свою должность 31 мая 2023 — прим.ред.). Он уже покинул пост, но он смог учесть все нюансы прошлых лет. Безусловно, это и его заслуга», — отметил Пересторонин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. Там попросили адресовать вопросы к организатору выставки. В этом году промышленной выставкой занималась компания «Формика». На звонок журналиста URA.RU организаторы «Иннопрома 2023» не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка года «Иннопром 2023». Мероприятие проходит на территории «Екатеринбург-Экспо». Вся важная информация с выставки — в материале URA.RU.