Судимый челябинец порезал сожительницу консервным ножом

Мужчина нанес сожительнице ранение в ногу
В Челябинске в ходе ссоры мужчина напал на сожительницу с консервным ножом. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе Росгвардии региона, женщина получила ранение ноги.
«Мужчина нанес сожительнице колото-резанную рану консервным ножом в область ступни левой ноги. Медики бригады скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве отметили, что и сожители ранее имели проблемы с законом. Оба по два раза оказывались на скамье подсудимых. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
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