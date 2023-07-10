10 июля 2023

Судимый челябинец порезал сожительницу консервным ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, открывашка, консервный нож
Мужчина нанес сожительнице ранение в ногу Фото:

В Челябинске в ходе ссоры мужчина напал на сожительницу с консервным ножом. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе Росгвардии региона, женщина получила ранение ноги.

«Мужчина нанес сожительнице колото-резанную рану консервным ножом в область ступни левой ноги. Медики бригады скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что и сожители ранее имели проблемы с законом. Оба по два раза оказывались на скамье подсудимых. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

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В Челябинске в ходе ссоры мужчина напал на сожительницу с консервным ножом. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе Росгвардии региона, женщина получила ранение ноги. «Мужчина нанес сожительнице колото-резанную рану консервным ножом в область ступни левой ноги. Медики бригады скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что и сожители ранее имели проблемы с законом. Оба по два раза оказывались на скамье подсудимых. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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