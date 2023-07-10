Судимый челябинец порезал сожительницу консервным ножом

11 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес сожительнице ранение в ногу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ходе ссоры мужчина напал на сожительницу с консервным ножом. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе Росгвардии региона, женщина получила ранение ноги. «Мужчина нанес сожительнице колото-резанную рану консервным ножом в область ступни левой ноги. Медики бригады скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что и сожители ранее имели проблемы с законом. Оба по два раза оказывались на скамье подсудимых. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

В Челябинске в ходе ссоры мужчина напал на сожительницу с консервным ножом. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе Росгвардии региона, женщина получила ранение ноги. «Мужчина нанес сожительнице колото-резанную рану консервным ножом в область ступни левой ноги. Медики бригады скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что и сожители ранее имели проблемы с законом. Оба по два раза оказывались на скамье подсудимых. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.