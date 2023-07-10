10 июля 2023

Пермские власти хотят потратить миллионы на закупку медалей

В Пермском крае объявили конкурс на поставку наград для участников марафона
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский международный марафон 2017. Пермь
Для проведения марафона необходимо закупить 12 тысяч медалей Фото:

Власти объявили конкурс на поставку наградной продукции для спортивного мероприятия «Пермский марафон». Речь о закупке сувенирных медалей на сумму более двух миллионов рублей.

«Поставка продукции для проведения мероприятия «Пермский марафон». Медали сувенирные с лентами на 70 и 90 миллиметров, произведены из сплава цинка. Количество — 12 тысяч штук. Начальная и максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей. Заказчик — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», — сообщается в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ».

Ранее пермские власти объявили конкурс на поставку сувенирной продукции для проведения марафона. Речь о закупке брендированных рюкзаков, ручек, носков и головных повязок на сумму более 2,7 млн рублей.

«Пермский марафон» пройдет в краевой столице 2 и 3 сентября в седьмой раз. В его рамках впервые состоится Кубок России по полумарафону. В 2023 году призовой фонд будет увеличен. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в предыдущие годы.

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Власти объявили конкурс на поставку наградной продукции для спортивного мероприятия «Пермский марафон». Речь о закупке сувенирных медалей на сумму более двух миллионов рублей. «Поставка продукции для проведения мероприятия «Пермский марафон». Медали сувенирные с лентами на 70 и 90 миллиметров, произведены из сплава цинка. Количество — 12 тысяч штук. Начальная и максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей. Заказчик — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», — сообщается в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». Ранее пермские власти объявили конкурс на поставку сувенирной продукции для проведения марафона. Речь о закупке брендированных рюкзаков, ручек, носков и головных повязок на сумму более 2,7 млн рублей. «Пермский марафон» пройдет в краевой столице 2 и 3 сентября в седьмой раз. В его рамках впервые состоится Кубок России по полумарафону. В 2023 году призовой фонд будет увеличен. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в предыдущие годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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