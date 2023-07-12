Руководитель пермской правозащитной организации оспаривает арест в суде

Адвокат председателя пермского «Центра исторической памяти» будет обжаловать арест подзащитного в суде

Чернышова арестовали по делу о вывозе кульутруных ценностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова будет обжаловать продление содержания своего подзащитного под стражей. Об этом сообщает telegram-канал Пермского краевого суда. Ранее Чернышов был задержан в рамках дела о вывозе культурных ценностей.

«Адвокат экс-председателя пермского „Центра исторической памяти“ Александра Чернышова подал в Пермский краевой суд жалобу на постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей, требуя отменить судебный акт и избрать в отношении его подзащитного более мягкую меру пресечения», — сообщает telegram-канал. Жалобу рассмотрят 13 июля.

Александр Чернышов был задержан в мае текущего года в Москве. Его арестовали по делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по данному делу проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в России иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом). Позже силовики провели обыски у пермских правозащитников и общественников в рамках того же дела.