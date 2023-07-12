12 июля 2023

Ночные температуры в Челябинской области упадут до 8 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Дожди и холод идут на смене 40-градусной жаре Фото:

Аномальная жара сменится в Челябинской области ночными холодами. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 14 июля в горах и низинах похолодает до 8 градусов. В целом по области ожидается 11-16 градусов на фоне дождей и гроз», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем 14, 15 и 16 июля синоптики обещают умеренное тепло, до 21-25 градусов. По ночам будет прохладно, от 9 до 16 градусов. На протяжении всех трех ближайших суток возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

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Аномальная жара сменится в Челябинской области ночными холодами. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 14 июля в горах и низинах похолодает до 8 градусов. В целом по области ожидается 11-16 градусов на фоне дождей и гроз», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем 14, 15 и 16 июля синоптики обещают умеренное тепло, до 21-25 градусов. По ночам будет прохладно, от 9 до 16 градусов. На протяжении всех трех ближайших суток возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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