Ночные температуры в Челябинской области упадут до 8 градусов. Скрин

13 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Дожди и холод идут на смене 40-градусной жаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальная жара сменится в Челябинской области ночными холодами. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 14 июля в горах и низинах похолодает до 8 градусов. В целом по области ожидается 11-16 градусов на фоне дождей и гроз», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем 14, 15 и 16 июля синоптики обещают умеренное тепло, до 21-25 градусов. По ночам будет прохладно, от 9 до 16 градусов. На протяжении всех трех ближайших суток возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Аномальная жара сменится в Челябинской области ночными холодами. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 14 июля в горах и низинах похолодает до 8 градусов. В целом по области ожидается 11-16 градусов на фоне дождей и гроз», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем 14, 15 и 16 июля синоптики обещают умеренное тепло, до 21-25 градусов. По ночам будет прохладно, от 9 до 16 градусов. На протяжении всех трех ближайших суток возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.