Глава СКР займется делом о сексуальном маньяке, который приставал к екатеринбурженкам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идет расследование уголовное дела о маньяке, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух екатеринбурженках. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении двух девушек. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее URA.RU сообщало, что на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина в Екатеринбурге неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух екатеринбурженок. Теперь сексуального маньяка ищет полиция.
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