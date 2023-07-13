Глава СКР займется делом о сексуальном маньяке, который приставал к екатеринбурженкам

14 июля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о сексуальном маньяке в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идет расследование уголовное дела о маньяке, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух екатеринбурженках. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении двух девушек. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина в Екатеринбурге неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух екатеринбурженок. Теперь сексуального маньяка ищет полиция.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идет расследование уголовное дела о маньяке, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух екатеринбурженках. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении двух девушек. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина в Екатеринбурге неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух екатеринбурженок. Теперь сексуального маньяка ищет полиция.