13 июля 2023

Глава СКР займется делом о сексуальном маньяке, который приставал к екатеринбурженкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о сексуальном маньяке в Екатеринбурге Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идет расследование уголовное дела о маньяке, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух екатеринбурженках. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении двух девушек. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина в Екатеринбурге неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух екатеринбурженок. Теперь сексуального маньяка ищет полиция.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идет расследование уголовное дела о маньяке, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух екатеринбурженках. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении двух девушек. По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина в Екатеринбурге неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух екатеринбурженок. Теперь сексуального маньяка ищет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...