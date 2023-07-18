В Магнитогорске после пожара нашли труп женщины

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар в квартире на четвертом этаже локализовали за десять минут (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 18 июля в пожаре погибла женщина. О том, что личность еще не установлена, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«В Магнитогорске произошел пожар в квартире по улице Галиулина. Личность погибшей устанавливается», — уточнили в ведомстве.

На четвертом этаже многоквартирного дома загорелись вещи. За десять минут с момента прибытия пожар удалось локализовать. В тушении приняли участие 13 сотрудников и четыре единицы техники.

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В Магнитогорске Челябинской области 18 июля в пожаре погибла женщина. О том, что личность еще не установлена, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. «В Магнитогорске произошел пожар в квартире по улице Галиулина. Личность погибшей устанавливается», — уточнили в ведомстве. На четвертом этаже многоквартирного дома загорелись вещи. За десять минут с момента прибытия пожар удалось локализовать. В тушении приняли участие 13 сотрудников и четыре единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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