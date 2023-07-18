В Магнитогорске после пожара нашли труп женщины

Пожар в квартире на четвертом этаже локализовали за десять минут (фото из архива)
В Магнитогорске Челябинской области 18 июля в пожаре погибла женщина. О том, что личность еще не установлена, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
«В Магнитогорске произошел пожар в квартире по улице Галиулина. Личность погибшей устанавливается», — уточнили в ведомстве.
На четвертом этаже многоквартирного дома загорелись вещи. За десять минут с момента прибытия пожар удалось локализовать. В тушении приняли участие 13 сотрудников и четыре единицы техники.
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